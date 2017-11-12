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Архив - Донецкая область

Комментарии соцсетей о ситуации на донбасских КПВВ: "продажники" и "пеших полный навес"

12.11.2017 11:18
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Комментарии соцсетей о ситуации на донбасских КПВВ: "продажники" и "пеших полный навес"

Общественная организация Донбасс SOS собрала комментарии пользователей соцсетей касательно ситации на контрольных пунктах въезда-выезда у линии разграничения на Донбассе. Машин много, но движение есть.

Приводим эти комментарии вашему вниманию (орфография и стилистика сохранены):

#Зайцево #Майорск #Бахмут #Никитовка

6-00 Из Горловки авто очередь между 1и 2 поворотом, льготная тоже большая
9-00 Из Горловки за 2,5 часа продвинулись на 6 машин, льготная очередь почти равна обычной.
10-45 на данный момент почти до второго поворота льгота, два часа вообще без движения. Льготная очередь не намного меньше основной

#Георгиевка #Курахово #Марьинка
7-00 В сторону Украины , очередь машин очень большая.пеших не видно но судя по 7 му автобусу и множеству машин,тоже очень не мало...
9-00 марьинский блок пост, на въезд в донецк очередь за вторую посадку(приближается к кругу).
льготы машин до 30.
продажники орудывали с 3х ночи.... Я приехал был 20й,на момент открытия 120й.торговали до самого открытия. покупающим очередь "огромное спасибо"
10-00 v сейчас в сторону Донецка на нулевом машины за второй посадкой. Ближе до кольца. Что на ДНР во въезд в Донецк? Всем хорошей и быстрой дороги!
10-15 На укр нуле в сторону Донецка понемногу продвигаемся. За полчаса пару протяжек машин по 10-15 проехали

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
9-30 В сторону Донецка: на Новотроицк подъехали в 5-30. Пропускали быстро. Сейчас на Еленовке- было 10 машин впереди - сейчас-6. Пеших очень много
10-00 В сторону Донецка: Новотроицк: авто на проверке,очереди нет,пеших полный навес,на перлине никого;
В сторону Мариуполя: Перлина авто до 3 туалета

#Гнутово #Пищевик #Октябрь
9-00 Гнутово из украины машин 70.
Льготы 15
Движения пока нет.
10-00 На "таможне" в сторону Мариуполя до середины Куликово, движение стандартное. На КПВВ "Гнутово" 50 машин, движение стандартное.

Напомним, что 400 авто собралось воскресным утром у пунктов пропуска на линии разграничения.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, очереди
 
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