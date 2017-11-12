На Донетчине обстановка накалилась - произошло 340 взрывов

12.11.2017 13:54

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 11 ноября), в Донецкой области СММ констатировала увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня, включая примерно 340 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано около 100 взрывов.



Так, вечером 9 ноября в подконтрольном правительству г. Светлодарск (57 км северо-востоку от Донецка) наблюдатели слышали 40 взрывов неопределенного происхождения и почти 300 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета — все за 4–6 км в секторе от юго-востока до юга.



Вечером 9 и в ночь на 10 ноября камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 1 снаряд с запада на восток, 2 трассирующих снаряда с запада на восток, 1 взрыв, оцененный как выстрел, 1 снаряд с юго-востока на северо-запад, 1 взрыв, оцененный как разрыв, 11 снарядов с востока на запад, после чего последовало в общей сложности 107 взрывов (31 взрыв, оцененный как разрывы снарядов, 1 взрыв, оцененный как выстрел, и 75 — неопределенного происхождения) и 36 снарядов (30 с востока на запад, 4 с запада на восток и 2 с северо-запада на юго-восток) — в 0,5–1,5 км к югу.



Днем 10 ноября, находясь на юго-западной окраине подконтрольного правительству г. Авдеевка (17 км к северу от Донецка) в течение примерно 5 часов, наблюдатели слышали около 120 взрывов неопределенного происхождения, ориентировочно 220 очередей и выстрелов из пушки боевой машины пехоты (БМП-2, 30 мм), автоматического гранатомета, стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета — все в 2–6 км в секторе от юго-востока до юго-запада.



Ведя наблюдение на железнодорожной станции в подконтрольном боевикам "ДНР" г. Ясиноватая (16 км к северо-востоку от Донецка) в течение приблизительно 4 часов, члены патруля Миссии слышали 22 взрыва неопределенного происхождения и огонь из стрелкового оружия — все в 2–8 км в секторе от западо-юго-запада до северо-северо-запада. Патрулируя на юго-западной окраине Ясиноватой на протяжении ориентировочно 1 часа, наблюдатели слышали 35 взрывов неопределенного происхождения и многочисленные перекрестные очереди из крупнокалиберных пулеметов в течение 1 минуты — все в 4–8 км к западо-юго-западу. А на расстоянии 1–3 км к северо-западу они слышали 10 взрывов неопределенного происхождения, а также огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.



Осуществляя мониторинг ситуации в микрорайоне Трудовские Петровского района оккупированного Донецка (15 км к юго-западу от центра города) в течение 40 минут, члены патруля Миссии слышали 16 очередей из крупнокалиберного пулемета в 3–5 км к юго-западу, а также слышали и видели взрыв, оцененный как разрыв минометной мины в 1 км к югу.