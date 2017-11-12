Опальный главарь "ДНР" Ходаковский заявил о кризисе в Луганске

12.11.2017 09:53

Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский (который "в контрах" с главарем "ДНР" Александром Захарченко) прокомментировал ситуацию в террористической группировке "ЛНР".



Ранее журналист-переселенец, известный блогер Денис Казанский заявил, что в оккупированном Луганске сепаратисты продолжают ругаться друг с другом и делить власть. "После того, как Плотницкий (главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий – прим. ред.) выселил "министра МВД ЛНР" Игоря Корнета из захваченного дома, против главаря ЛНР восстал другой "министр" - глава министерства сельского хозяйства ЛНР Руслан Сороковенко, - уверяет Казанский на своей странице в Фейсбуке. - Он выступил с обращением и обвинил Плотницкого в фальсификации попытки государственного переворота… Не спрашивайте, как это. Луганск — территория без НАТО и здравого смысла. Там может твориться что угодно, там не действуют законы логики".

Вот, то заявил Ходаковский, комментируя схватку Плотницкого и Ко с силовиками "ЛНР":



"…Эта выходка ознаменовала собой мощный раздрай в верхних "эшелонах" власти ЛНР.



Начался этот раздрай давно - еще с ареста господина Лямина пару лет назад, которому лично Владислав Сурков (советник президента РФ, негласный куратор донбасских псевдореспублик – прим. ред.) давал какие-то гарантии, и был этим арестом буквально взбешен.



Тогда Плотницкий готовился штурмовать МГБ, и тогда же произошло окончательное отмежевание силового блока от первого лица. С Плотницким тогда остался его прокурор, которого он, кстати, убрал с должности совсем недавно, как раз накануне конфликта с Корнетом. Но, на самом деле, все было очень серьезно. Даже Павел Дремов, подразделение которого тогда уже вошло в Корпус, собрал около трехсот рапортов на увольнение, чтобы не создавать правовой коллизии, и с этими тремя сотнями сабель готовился идти на Луганск в поддержку министра МГБ. Собственно, я потом долго связывал его смерть именно с этой ситуацией, и странное самоудушение еще одного луганского функционера, Ципкало, которого пытала и допрашивала охрана Плотницкого, подкрепляло меня в этой мысли.



Под ковром бурлило много всякого. Сплелся такой клубок, что сам черт мог бы ногу сломать, но после того инцидента внешне все вроде бы успокоилось, если не считать попыток покушения на Плотницкого и смертей еще некоторых луганских силовиков, якобы, от рук ДРГ. Успокоилось вот до этой самой прошедшей недели. И тут вдруг - бац, - и явление народу. Никого эта ситуация не оставила в стороне - все предельно напряглись и только ждали развития. Отсутствие Захарченко на торжественном мероприятии на день празднования годовщины МВД все связали именно с кризисом в Луганске…"

Ранее мы сообщали, что Плотницкий, в очередной раз попрал минские договоренности, заявив, что оккупированная часть Луганщины не намерена возвращаться в состав Украины.

Согласно данным группы "Информационное Сопротивление", главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий продолжает кадровые перестановки в высшем "руководстве" псевдореспублики, заменяя неугодных "чиновников" на более лояльных к нему лиц.