Опубликована карта из зоны проведения АТО: стало ясно, где вчера стреляли на Донбассе

12.11.2017 12:36

Около полудня информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины обнародовал карту, отображающую ситуацию в зоне проведения АТО по состоянию на 12 ноября (00:00).



Из карты видно, что горячих точек не так много, но они всё же есть. Обстрелы зафиксированы и в Донецкой, и в Луганской областях.

По данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки оккупанты Донбасса 18 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий получил ранения один украинский военнослужащий.