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Архив - Донецкая область

Опубликована карта из зоны проведения АТО: стало ясно, где вчера стреляли на Донбассе

12.11.2017 12:36
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Опубликована карта из зоны проведения АТО: стало ясно, где вчера стреляли на Донбассе

Около полудня информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины обнародовал карту, отображающую ситуацию в зоне проведения АТО по состоянию на 12 ноября (00:00).

Из карты видно, что горячих точек не так много, но они всё же есть. Обстрелы зафиксированы и в Донецкой, и в Луганской областях.

По данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки оккупанты Донбасса 18 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий получил ранения один украинский военнослужащий.



Теги: Донбасс, карта, АТО, ВСУ, обстрелы
 
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