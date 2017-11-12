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По Донетчине бродит бешенство
В Покровском (бывшем Красноармейском) районе Донецкой области лисица напала на человека. Позже выяснилось, что животое было больно бешенством.
Как сообщил заведующий противоэпизоотическим отделом Покровской районной больницы ветеринарной медицины Роман Мельник, вечером 7 ноября житель села Зверево пошел порыбачить на местный пруд, когда на него из кустов выскочила лисица. Животное схватило рыбака сначала за правую руку, а когда тот начал отбиваться - за левую, откусив фалангу пальца. Обороняясь, мужчина задушил лису, а 8 ноября обратился за медицинской помощью.
В тот же день специалисты выехали на место, чтобы забрать труп лисицы и направить материал на экспертизу в Днепр (бывший Днепропетровск). Вчера после обеда было получено подтверждение, что животное болело бешенством, сообщает "Орбита".
Распоряжением главного инспектора Госпродпотребслужбы в Покровском районе были наложены предварительные карантинные ограничения, а 10 ноября чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия ввела карантинные ограничения сроком на 2 месяца – при отсутствии повторных случаев заболевания животных.
В зону карантина попадают очаг бешенства – район пруда между селами Зверево и Песчаное, оба этих села, а также села Перше Травня, Троянда, поселок Шевченко и поля в радиусе 10 километров от очага.
Специалисты произвели дезинфекцию, проводится подворный обход и вакцинация еще не привитых животных. По словам Романа Мельника, домашних животных в селе Зверево массово вакцинировали две недели назад. При этом профилактика бешенства у диких плотоядных не проводилась с 2013 года.
Теги: Донбасс, лиса, карантин, бешенство
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