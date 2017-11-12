Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

По Донетчине бродит бешенство

12.11.2017 14:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
По Донетчине бродит бешенство

В Покровском (бывшем Красноармейском) районе Донецкой области лисица напала на человека. Позже выяснилось, что животое было больно бешенством.

Как сообщил заведующий противоэпизоотическим отделом Покровской районной больницы ветеринарной медицины Роман Мельник, вечером 7 ноября житель села Зверево пошел порыбачить на местный пруд, когда на него из кустов выскочила лисица. Животное схватило рыбака сначала за правую руку, а когда тот начал отбиваться - за левую, откусив фалангу пальца. Обороняясь, мужчина задушил лису, а 8 ноября обратился за медицинской помощью.

В тот же день специалисты выехали на место, чтобы забрать труп лисицы и направить материал на экспертизу в Днепр (бывший Днепропетровск). Вчера после обеда было получено подтверждение, что животное болело бешенством, сообщает "Орбита".

Распоряжением главного инспектора Госпродпотребслужбы в Покровском районе были наложены предварительные карантинные ограничения, а 10 ноября чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия ввела карантинные ограничения сроком на 2 месяца – при отсутствии повторных случаев заболевания животных.

В зону карантина попадают очаг бешенства – район пруда между селами Зверево и Песчаное, оба этих села, а также села Перше Травня, Троянда, поселок Шевченко и поля в радиусе 10 километров от очага.

Специалисты произвели дезинфекцию, проводится подворный обход и вакцинация еще не привитых животных. По словам Романа Мельника, домашних животных в селе Зверево массово вакцинировали две недели назад. При этом профилактика бешенства у диких плотоядных не проводилась с 2013 года.



Теги: Донбасс, лиса, карантин, бешенство
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх