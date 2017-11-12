Представителей СММ ОБСЕ пугали в Горловке

12.11.2017 15:30

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 11 ноября), наблюдателям не дали нормально работать в оккупированной боевиками "ДНР" Горловке.



Так, во время патрулирования СММ на северо-западной окраине Горловки офицер Вооруженных сил Российской Федерации при СЦКК сказал наблюдателям, что "вооруженные лиц" попросили их покинуть этот район из-за наличия там мин и неразорвавшихся боеприпасов.



Патруль Миссии отъехал на 1 км к югу и продолжил осуществлять мониторинг, отмечается в сообщении.