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Представителей СММ ОБСЕ пугали в Горловке
12.11.2017 15:30
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 11 ноября), наблюдателям не дали нормально работать в оккупированной боевиками "ДНР" Горловке.
Так, во время патрулирования СММ на северо-западной окраине Горловки офицер Вооруженных сил Российской Федерации при СЦКК сказал наблюдателям, что "вооруженные лиц" попросили их покинуть этот район из-за наличия там мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Патруль Миссии отъехал на 1 км к югу и продолжил осуществлять мониторинг, отмечается в сообщении.
Теги: Донбасс, Горловка, мины, СММ ОБСЕ
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