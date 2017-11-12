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Прицельный минометный огонь и ранение у Зайцево: подробости из зоны АТО
Как заявил сегодня на традиционном ежедневном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, боевики незаконных вооруженных формирований осуществили вчера 12 прицельных обстрелов по позициям ВСУ на т.н. Луганском направлении.
Так, 4 мины калибра 120-мм противник выпустил по военнослужащим ВСУ в районе Травневого. Еще 4 мины калибра 82-мм противник выпустил вблизи Зайцев.
"Вследствие вражеских обстрелов в районе Зайцево получил ранения один защитник Украины. Он был оперативно эвакуирован в военный мобильный госпиталь", - отметил полковник Мотызяник. - В районе этого же населенного пункта зафиксированы неоднократные вражеские обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. Из этих же видов вооружения российско-оккупационные войска вели обстрелы наших военных вблизи н.п. Луганское, Новоалександровка, Майорск, Лозовое, Екатериновка и Новолуганское. Из вооружения БМП противник вел обстрел по позициям сил АТО в районе Попасной".
По словам Мотузяника, на большинство вражеских обстрелов защитники Украины давали адекватный ответ из вооружения, не запрещенного минскими договоренностями.
По данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки оккупанты Донбасса 18 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий получил ранения один украинский военнослужащий.
Около полудня информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины обнародовал карту, отображающую ситуацию в зоне проведения АТО по состоянию на 12 ноября (00:00).
Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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