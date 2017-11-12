Прифронтовая Авдеевка хочет льгот

12.11.2017 10:10

Как сообщает avdeevka.city, инициативная группа общественного совета Авдеевки, собрав подписи жителей, вынужденно перешедших на электропечи, бойлеры, обогреватели, направила коллективное обращение премьер-министру Владимиру Гройсману и руководству НКРЭ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг).



Жители Авдеевки просят установить для них льготный тариф на электроэнергию -с того времени, когда город лишился газа, и до подачи "голубого топлива" в город. И сделать перерасчет.



В Авдеевке газоснабжение отсутствует с 7 июня, когда обстрелами был поврежден подземный газопровод (диаметр 273 мм). Издание напоминает, что на днях председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский заявил: работы по прокладке газопровода высокого давления "Очеретино-Авдеевка" проходят на максимальной скорости.