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Архив - Донецкая область

Прифронтовая Авдеевка хочет льгот

12.11.2017 10:10
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Прифронтовая Авдеевка хочет льгот

Как сообщает avdeevka.city, инициативная группа общественного совета Авдеевки, собрав подписи жителей, вынужденно перешедших на электропечи, бойлеры, обогреватели, направила коллективное обращение премьер-министру Владимиру Гройсману и руководству НКРЭ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг).

Жители Авдеевки просят установить для них льготный тариф на электроэнергию -с того времени, когда город лишился газа, и до подачи "голубого топлива" в город. И сделать перерасчет.

В Авдеевке газоснабжение отсутствует с 7 июня, когда обстрелами был поврежден подземный газопровод (диаметр 273 мм). Издание напоминает, что на днях председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский заявил: работы по прокладке газопровода высокого давления "Очеретино-Авдеевка" проходят на максимальной скорости.



Теги: Донбасс, Авдеевка, тариф, льготы
 
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