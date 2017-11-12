- Продукты, кирпич, разминирование – новые добрые дела от "симиков" в зоне АТО20:20
- В Донецкой области задержали два десятка боевиков "ДНР"20:04
- Жители Покровска разочаровались в электронных петициях19:11
- Цинизм оккупантов: боевики специально создают очереди на КПВВ, а потом устраивают обстрелы18:43
- 23 обстрела, минометное обострение: сводка за день из зоны АТО18:22
- Соцсети: у Донецка и Докучаевска идет сильный бой17:51
- Боевики "ДНР" захватили детский сад: данные СММ ОБСЕ17:43
- Знаки и мины остановили наблюдателей ОБСЕ на Донбассе17:00
- В Сербии открыты дела против воюющих на Донбассе16:47
- Школы в "ДНР" получили письма с требованием больше любить Захарченко16:26
Продукты, кирпич, разминирование – новые добрые дела от "симиков" в зоне АТО
Представители группы гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины оказали помощь гражданскому населению и группам пиротехников.
Так, "симики" из ГВС "Светлодарск" оказали гуманитарная помощь малообеспеченному населению н.п. Луганское в виде продуктовых наборов. Кроме этого, в н.п. Новолуганское офицеры CiMiC скоординировали выполнения работ по разминированию сельскохозяйственных угодий представителями организации гуманитарного разминирования THE HALO TRUST.
Представители ГВС "Бердянское" организовали встречу и сопровождение через блокпосты крупногабаритной техники по доставке строительных материалов, в частности, 2000 шт. кирпича, в н.п. Бердянское для восстановления дома местной жительницы.
В н.п. Лебединское офицеры этой же группы обсудили с руководителями сельских администраций и местным населением пути решения актуальных проблемных вопросов.
Напомним, что представители Гражданско-военного сотрудничества, они же т.н. "симики" (CiMiC -civil military cooperation) - это военнослужащие, которые сглаживают отношения между гражданскими и военными в зоне боевых действий. Они помогают местному населению силами армии, взаимодействуют с местными администрациями ради оказания помощи местным жителям.
Теги: Донбасс, помощь, АТО, симики
- Продукты, кирпич, разминирование – новые добрые дела от "симиков" в зоне АТО20:20
- В Донецкой области задержали два десятка боевиков "ДНР"20:04
- В "ЛНР" не хотят платить "налоги"19:47
- Жители Покровска разочаровались в электронных петициях19:11
- Плотницкий о повышении тарифов: у многих есть такое желание19:01
- Цинизм оккупантов: боевики специально создают очереди на КПВВ, а потом устраивают обстрелы18:43
- 23 обстрела, минометное обострение: сводка за день из зоны АТО18:22
- Соцсети: у Донецка и Докучаевска идет сильный бой17:51
- Боевики "ДНР" захватили детский сад: данные СММ ОБСЕ17:43
- Северодонецк: полиция усилилась после череды убийств17:25
- Продукты, кирпич, разминирование – новые добрые дела от "симиков" в зоне АТО20:20
- В Донецкой области задержали два десятка боевиков "ДНР"20:04
- В "ЛНР" не хотят платить "налоги"19:47
- В Украине хотят отменить выходные 8 марта и 9 мая19:30
- Жители Покровска разочаровались в электронных петициях19:11
- Плотницкий о повышении тарифов: у многих есть такое желание19:01
- Геращенко: Похоже, в Киеве предотвратили теракт18:48
- Цинизм оккупантов: боевики специально создают очереди на КПВВ, а потом устраивают обстрелы18:43
- 23 обстрела, минометное обострение: сводка за день из зоны АТО18:22
- Проститься с сатириком Задорновым пришло около 100 человек18:10
- Как с помощью граната снизить давление и вылечить простуду22:13
- Заметки из прифронтового блокнота: Гремят над парком грозы рукотворные21:48
- За допомогою яких продуктів можна підвищити гемоглобін?18:38
- Судьба писательницы. Ирэн Роздобудько: о книгах, войне на Донбассе и ломке сознания16:30
- Этот популярный фрукт может быть смертельно опасен для здоровья15:00
- Стресс: как быстро выйти из этого состояния13:35
- Осторожно, корь: болезнь атаковала еще один регион Украины09:31
- Памяти друга - журналиста и патриота09:21
- Донбасский фронт: В зоне АТО обострение - бьёт «отведённое» вооружение08:45
- Откуда берутся болезни: подсказки из психосоматики08:18
- В ОРДО вскоре будет громко и страшно
- Прийнято дуже важливе рішення стосовно мешканців Донбасу
- Соцсети: у Донецка и Докучаевска идет сильный бой
- Появилась важная информация от Ощадбанка для жителей прифронтовых районов Донбасса
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: беспредел и жуткие очереди
- Оккупанты Донбасса перегоняют смертоносные колонны
- В Константиновке – взрыв! Повреждена многоэтажка
- В оккупированном Енакиево устроили шоу по "воссоединению Донбасса"
- В «ДНР» взяли на карандаш любителей «заграничных» поездок
- Рева озвучил размер средней пенсии в Украине