Продукты, кирпич, разминирование – новые добрые дела от "симиков" в зоне АТО

12.11.2017 20:20

Представители группы гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины оказали помощь гражданскому населению и группам пиротехников.



Так, "симики" из ГВС "Светлодарск" оказали гуманитарная помощь малообеспеченному населению н.п. Луганское в виде продуктовых наборов. Кроме этого, в н.п. Новолуганское офицеры CiMiC скоординировали выполнения работ по разминированию сельскохозяйственных угодий представителями организации гуманитарного разминирования THE HALO TRUST.



Представители ГВС "Бердянское" организовали встречу и сопровождение через блокпосты крупногабаритной техники по доставке строительных материалов, в частности, 2000 шт. кирпича, в н.п. Бердянское для восстановления дома местной жительницы.



В н.п. Лебединское офицеры этой же группы обсудили с руководителями сельских администраций и местным населением пути решения актуальных проблемных вопросов.



Напомним, что представители Гражданско-военного сотрудничества, они же т.н. "симики" (CiMiC -civil military cooperation) - это военнослужащие, которые сглаживают отношения между гражданскими и военными в зоне боевых действий. Они помогают местному населению силами армии, взаимодействуют с местными администрациями ради оказания помощи местным жителям.