"Шизофреническое гетто". Опубликовано объявление из Донецка

12.11.2017 14:14

Журналист-переселенец Денис Казанский, вынужденно покинувший оккупированную часть Донетчины, опубликовал объявление, сфотографированное местными жителями в оккупированном Донецке. И прокомментировал этот кошмар.



Объявление это – от "министерства обороны" террористической группировки "ДНР". В нем штампованными пропагандистскими призывами времен СССР граждан призывают "брать в руки оружие" и сражаться со "смертельным врагом", который "уже стоит на пороге вашего дома". Традиционный набор из "фашистов", "поругания", "героического прошлого предков" и т.д. должен, по мнению авторов листовки, вдохновить очередную порцию "пушечного мяса".





"Все-таки я не понимаю, как люди вообще могут находиться в этом шизофреническом гетто, - делится Казанский. - Лидеры ЛДНР говорят, что возвращение в Украину неизбежно. В это же время дончан призывают брать в руки оружие и "биться насмерть с двуногим зверьем". А биться насмерть за что? Чтобы быстрее минские соглашения выполнить и в состав Украины вернуться? Или чтоб у Захарченко отжатый дом назад не отобрали?"

В комментариях пользователи соцсетей обращают внимание на номер МТС, указанный в объявлении. И предлагают СБУ заняться им...