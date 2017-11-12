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"Шизофреническое гетто". Опубликовано объявление из Донецка
Журналист-переселенец Денис Казанский, вынужденно покинувший оккупированную часть Донетчины, опубликовал объявление, сфотографированное местными жителями в оккупированном Донецке. И прокомментировал этот кошмар.
Объявление это – от "министерства обороны" террористической группировки "ДНР". В нем штампованными пропагандистскими призывами времен СССР граждан призывают "брать в руки оружие" и сражаться со "смертельным врагом", который "уже стоит на пороге вашего дома". Традиционный набор из "фашистов", "поругания", "героического прошлого предков" и т.д. должен, по мнению авторов листовки, вдохновить очередную порцию "пушечного мяса".
"Все-таки я не понимаю, как люди вообще могут находиться в этом шизофреническом гетто, - делится Казанский. - Лидеры ЛДНР говорят, что возвращение в Украину неизбежно. В это же время дончан призывают брать в руки оружие и "биться насмерть с двуногим зверьем". А биться насмерть за что? Чтобы быстрее минские соглашения выполнить и в состав Украины вернуться? Или чтоб у Захарченко отжатый дом назад не отобрали?"
В комментариях пользователи соцсетей обращают внимание на номер МТС, указанный в объявлении. И предлагают СБУ заняться им...
Теги: Донецк, Донбасс, пропаганда, оккупанты
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