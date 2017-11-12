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Школы в "ДНР" получили письма с требованием больше любить Захарченко
В некоторые школы на территории Донетчины, захваченной пророссийской группировкой "ДНР", поступили письма от имени "министра образования" Ларисы Поляковой с требованиями к директорам учебных заведений сделать так, чтобы дети начали любить главаря псевдореспублики.
В тексте письма, в частности, отмечается: "В социальной сети ВКонтакте у учащихся вашего общеобразовательного учреждения обнаружено недостаточное количество патриотической символики республики, информации о проводимых мероприятиях в школе, а также имеют место негативные отклики о главе республики Захарченко А. В.".
Чтобы увеличить уровень патриотизма в школах, от имени "министра образования" рекомендуется безотлагательно провести патриотическое мероприятие, "в ходе которого настоятельно рекомендуется учащимся осуществить действия, которые бы символизировали об их любви к главе ДНР".
В то же время, в самом "министерстве образования" псевдореспублики заявили, что предоставленная в письме информация "не имеет никакого отношения к реальности". По словам представителей "ведомства", "власти" фейковой республики не проводят мониторинг активности учащихся школ в социальных сетях". Письмо же, по их мнению, было разослано "в целях дискредитации системы образования и науки" оккупированной части Донетчины.
Теги: Донбасс, письмо, ДНР, школы, Захарченко
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