Штаб АТО: боевики бьют из минометов, ранен один украинских военнослужащий

12.11.2017 07:29

По данным пресс-центра штаба АТО, в субботу противник не прекращал обстрелы позиций ВСУ на Донбассе, используя весь спектр пехотного вооружения, а также периодически подключая минометы.



"Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 18 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО преобладающим огнем жестко заставляли захватчиков к миру. В результате боевых действий получил ранения один украинский военнослужащий", - отмечается в итоговой сводке.



Под ударами были и Донетчина, и Луганщина. Прилетало, в частности, по позициями сил АТО у Майорска, Луганского, Новолуганского, Попасной, Катериновки, Зайцево, Песок, Широкино, Водяного, Травневого.