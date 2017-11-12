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Штаб АТО: боевики бьют из минометов, ранен один украинских военнослужащий
12.11.2017 07:29
По данным пресс-центра штаба АТО, в субботу противник не прекращал обстрелы позиций ВСУ на Донбассе, используя весь спектр пехотного вооружения, а также периодически подключая минометы.
"Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 18 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО преобладающим огнем жестко заставляли захватчиков к миру. В результате боевых действий получил ранения один украинский военнослужащий", - отмечается в итоговой сводке.
Под ударами были и Донетчина, и Луганщина. Прилетало, в частности, по позициями сил АТО у Майорска, Луганского, Новолуганского, Попасной, Катериновки, Зайцево, Песок, Широкино, Водяного, Травневого.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, обстрелы
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