- Слов'янська оперзона: найгучніше за тиждень14:25
- "Шизофреническое гетто". Опубликовано объявление из Донецка14:14
- На Донетчине обстановка накалилась - произошло 340 взрывов13:54
- "Там – тупик". Волонтер рассказала о настроениях в ОРДЛО (ВИДЕО)13:45
- Автомобиль-убийца сбил на Донетчине человека и скрылся13:20
- Боевики забрасывали минами Пески, Широкино и Водяное13:15
- Прицельный минометный огонь и ранение у Зайцево: подробости из зоны АТО13:11
- Боевики "ДНР" обстреляли ВСУ и позиции своих "коллег"13:06
- За добу на Донеччині 6 раз вилучали зброю та боєприпаси12:52
- Опубликована карта из зоны проведения АТО: стало ясно, где вчера стреляли на Донбассе12:36
Слов'янська оперзона: найгучніше за тиждень
Упродовж тижня до чергової частини Слов'янського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області надійшло 1016 повідомлень, 71 з них - з ознаками кримінального правопорушення.
За тиждень слов’янські поліцейські шість разів вилучали зброю та боєприпаси.
Також вони проводять перевірку "діяльності" посібника бойовиків. В 2014 році 42 - річний житель Слов’янська, почувши, що окупанти поповнюють свої лави добровольцями і обіцяють "добре" платити пішов на "службу". Після процедури реєстрації чоловік був спрямований на один з найбільших блокпостів в м-ні Черевківка.
Слов’янські поліцейські викрили шістьох чоловік у зберіганні марихуани. В загальній кількості вилучено більше 2 кг свіжезірваної та вже готової до вживання подрібненої наркотичної речовини. Вилучене направлено на експертизу.
У Слов’янському районі сварка між двома чоловіками закінчилася різаниною. Раніше судимий 49–-річний житель селища Привілля в результаті сварки зі своїм товаришем по чарці наніс йому ножове поранення в черевну порожнину. Алкогольне сп'яніння в момент вчинення правопорушення приймається судом як обтяжуюча обставина. Потерпілому проведено операцію, його життю нічого не загрожує.
Поліцейські проводять перевірку за фактом нещасного випадку на виробництві, у результаті якого загинув 51-річний водій вантажівки.
Ще в Слов'янському районі поліція затримала нелегальних лісорубів і чоловіка, який викрав трактор у свого колишнього роботодавця.
А ще в Слов’янську 17-річний підліток потрапив до лікарні, отруївшись алкоголем.
Теги: Донбасс, Славянск, полиция, криминал
- У Аброськина завели уголовное дело на Парасюка за нападение на полицейских
- Славянские правоохранители задержали мошенника, который представлялся правоохранителем и требовал у людей деньги
- На блокпосту в Славянске произошел конфликт при участии нардепа Парасюка, - Аброськин
- Над домом высокопоставленного чиновника Генпрокуратуры сбили дрон гражданского контроля
- Соцсети "взорвали" страницы полицейского офицера-предателя (ФОТО)
- В трех городах Украины может начать работу необычная полиция
- Слов'янська оперзона: найгучніше за тиждень14:25
- "Шизофреническое гетто". Опубликовано объявление из Донецка14:14
- На Донетчине обстановка накалилась - произошло 340 взрывов13:54
- "Там – тупик". Волонтер рассказала о настроениях в ОРДЛО (ВИДЕО)13:45
- Автомобиль-убийца сбил на Донетчине человека и скрылся13:20
- Боевики забрасывали минами Пески, Широкино и Водяное13:15
- Прицельный минометный огонь и ранение у Зайцево: подробости из зоны АТО13:11
- Боевики "ДНР" обстреляли ВСУ и позиции своих "коллег"13:06
- За добу на Донеччині 6 раз вилучали зброю та боєприпаси12:52
- Луганщина: обстрелов стало больше, взрывов - меньше12:49
- Слов'янська оперзона: найгучніше за тиждень14:25
- "Шизофреническое гетто". Опубликовано объявление из Донецка14:14
- На Донетчине обстановка накалилась - произошло 340 взрывов13:54
- "Там – тупик". Волонтер рассказала о настроениях в ОРДЛО (ВИДЕО)13:45
- Автомобиль-убийца сбил на Донетчине человека и скрылся13:20
- Боевики забрасывали минами Пески, Широкино и Водяное13:15
- Прицельный минометный огонь и ранение у Зайцево: подробости из зоны АТО13:11
- Боевики "ДНР" обстреляли ВСУ и позиции своих "коллег"13:06
- За добу на Донеччині 6 раз вилучали зброю та боєприпаси12:52
- Луганщина: обстрелов стало больше, взрывов - меньше12:49
- Как с помощью граната снизить давление и вылечить простуду22:13
- Заметки из прифронтового блокнота: Гремят над парком грозы рукотворные21:48
- За допомогою яких продуктів можна підвищити гемоглобін?18:38
- Судьба писательницы. Ирэн Роздобудько: о книгах, войне на Донбассе и ломке сознания16:30
- Этот популярный фрукт может быть смертельно опасен для здоровья15:00
- Стресс: как быстро выйти из этого состояния13:35
- Осторожно, корь: болезнь атаковала еще один регион Украины09:31
- Памяти друга - журналиста и патриота09:21
- Донбасский фронт: В зоне АТО обострение - бьёт «отведённое» вооружение08:45
- Откуда берутся болезни: подсказки из психосоматики08:18
- В ОРДО вскоре будет громко и страшно
- Прийнято дуже важливе рішення стосовно мешканців Донбасу
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: беспредел и жуткие очереди
- Оккупанты Донбасса перегоняют смертоносные колонны
- Появилась важная информация от Ощадбанка для жителей прифронтовых районов Донбасса
- В Константиновке – взрыв! Повреждена многоэтажка
- Рева озвучил размер средней пенсии в Украине
- В «ДНР» взяли на карандаш любителей «заграничных» поездок
- Путин о миротворцах для Донбасса: Я такого не знаю
- Прояснилась ситуация с законом о реинтеграции Донбасса