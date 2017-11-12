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"Там – тупик". Волонтер рассказала о настроениях в ОРДЛО (ВИДЕО)
Известная волонтер и режиссер Леся Литвинова в интервью 5 канала рассказала о настроениях людей на оккупированной части Донбасса.
"Там - тупик. Там очень серьезный откат на много лет назад и люди не понимают перспективы. Действительно не понимают, - отмечает Леся. - Они не знают, куда регион движется дальше. Они уже поняли, что присоединение к России не будет, они уже поняли, что "ДНР" и "ЛНР" - это искусственные образования, не имеющие никакого будущего. Туда ездила моя знакомая, ей нужно было решить технические вопросы с квартирой, и она говорит, что наиболее частая мысль, которую она там слышала, - мы там (в Украине – прим. ред.) не нужны, нас не простят, нас не примут обратно. Я не слышала от первых лиц государства обращение к людям, которые остались на оккупированных территориях. Никто не сказал: "Мы с вами. Подождите, потерпите, мы сейчас ничего не можем сделать, но вы наши".
Теги: Украина, Донбасс, волонтер, оккупанты, ОРДЛО
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