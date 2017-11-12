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Архив - Донецкая область

В Мариуполе изнасиловали несовершеннолетнюю

12.11.2017 10:40
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В Мариуполе изнасиловали несовершеннолетнюю

Сообщение о том, что совершено половое преступление в отношении 15-летней жительницы Мариуполя, поступило в полицию вчера вечером.

На месте работала следственно-оперативная группа. Проведен комплекс первоочередных мер. Личность злоумышленника установлена.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.152 "Изнасилование несовершеннолетней или несовершеннолетнего" Уголовного кодекса Украины, сообщает сайт полиции Донетчины.



Теги: Донбасс, Мариуполь, изнасилование, полиция
 
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