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В оккупированном Енакиево устроили шоу по "воссоединению Донбасса"
Врач-переселенец, вынужденно покинувший оккупированный г. Енакиево (родину беглого экс-президента Януковича), блогер Александр Чернов рассказал о казусе вражеской пропаганды.
"Оккупированное Енакиево. Конкурс детской песни им.Пляцковского. Мероприятие фактически ежегодно-дежурное, - пишет Чернов на своей странице в Фейсбке. - Но в этот раз, в рамках всюду тыкаемого властями ОРДЛО с зимы проекта "по воссоединению народа Донбасса", по указке енакиевчанки, ныне зам.минкульта ДэНэРэ Крохмалюк Веры, местные девочки под обещание "призов" изобразили "выходцев из временно подконтрольного Украине Донбасса". Причем, в обоих случаях - даже имена девчонок - реальные. Лица обоих, для знающих их - легко узнаваемы".
По словам Чернова, всё бы прошло гладко, но бабушка одной из девочек уже после концерта и награждения начала фактически на весь холл возмущаться: "Кинули! Обещали "денежный приз", но дали лишь дешевые конфеты и игрушку!"
"К ней робко присоединилась мать второй девочки, - продолжает врач-переселенец. - Но Крохмалюк оперативно уехала в Донецк. А местные "культработники" лишь разводили руками: "дескать, вся касса конкурса - шла из МинКульта, Донецка. Мы ничем не поможем".
Теги: Донбасс, Енакиево, пропаганда, оккупация
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