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За добу на Донеччині 6 раз вилучали зброю та боєприпаси
Півтисячі набоїв у пенсіонера в Торецьку, граната в кишені у перехожого у Волноваському районі – це лише відсоток тієї небезпеки, яку було нейтралізовано за останні 24 години на території Донеччини, де продовжуються заходи з припинення нелегального обігу зброї, вибухівки та бойових припасів.
Блокпости, залізничні та автовокзали, інші стратегічно важливі об’єкти та вулиці населених пунктів Донеччини з однієї, зовнішньої, сторони, реалізація оперативної інформації з другої – поліцейські значно посилили контроль за легальною зброєю та працюють над вилученням предметів війни з нелегального обігу.
Кожен день у примусовому порядку роззброюються до 10 безвідповідальних мешканців, які ставлять під загрозу не тільки своє життя, а й наражають на небезпеку життя інших.
Вчора у Волноваському районі в селищі Володимирівка співробітники карного розшуку перевірили особисті речі раніше засудженого мешканця вказаного населеного пункту та вилучили гранату Ф-1. Перехожий 1979 року народження пояснив, що боєприпас знайшов близько тижня тому в покинутій будівлі. Чому замість того, аби повідомити про це до поліції, чоловік залишив його собі та з якою метою носив, буде встановлено в ході подальших слідчих дій.
Знайшов 586 набоїв та приніс додому пенсіонер з прифронтового Торецька. Поліцейські, отримавши інформацію про це, реалізували її під час проведення обшукових заходів. Боєприпаси зберігались в 5-літровій пляшці у дворі біля сараю. Пояснення аналогічне – знайшов їх кілька місяців тому у покинутому будинку.
Всього за ст.263 "Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України притягуються до відповідальності за минулу добу 6 мешканців Донеччини.
Теги: Донбасс, полиция, боеприпасы, патроны, мины
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