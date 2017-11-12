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Житель Донецка подорвался в Марьинском районе
В Марьинское отделение полиции Донетчины поступило сообщение от местных жителей, что вчера около 3 ночи они услышали взрыв, а на утро увидели тело неизвестного.
Было установлено, что взрыв прогремел в непосредственной близости к позициям боевиков. На месте работала следственно-оперативная группа полиции.
Правоохранители связались с эвакуационной службой и вытащили труп. Местные сыщики, тем временем, установили личность погибшего. Им оказался житель Донецка 1959 года рождения.
Сейчас полицейские выясняют, при каких обстоятельствах человек попал на указанную территорию (т.н. "красная зона").
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
Всего с начала года в результате подрыва на взрывных устройствах на подконтрольной части Донетчины погибло 12 человек, из которых 1 ребенок. Ранены еще 20, из которых трое детей.
Теги: Донецк, Донбасс, смерть, подрыв
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