Жители Покровска разочаровались электронных петициях

12.11.2017 19:11

За девять месяцев текущего года на официальном сайте Покровского (бывшего Красноармейского) горсовета зарегистрировано всего десять электронных петиций. Иолько одна из них (о строительстве ледового катка) набрала необходимое для рассмотрения количество подписей (175 за 90 дней).



Для сравнения, за аналогичный период прошлого года на сайте появилось 80 петиций, 8 из которых собрали нужное число голосов. Об этом сообщила начальник отдела по работе с обращениями граждан Покровского городского совета Елена Чернякина.



Таким образом, доверие горожан к электронным петициям сократилось в восемь раз, отмечает "Орбита".