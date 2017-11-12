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Архив - Донецкая область

Жителя Донетчины лишили мин

12.11.2017 11:51
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Жителя Донетчины лишили мин

Во время общения с гражданами правоохранителям Донетчины стало известно, что житель поселка Райгородок Славянского района в октябре нашел боеприпасы.

41-летний местный житель подтвердил эту информацию. Он уверяет, что нашел взрывоопасных предметы (минометные мины) в лесополосе неподалеку от поселка и, чтобы никто не травмировался, забрал их и закопал недалеко от своего дома. Боеприпасы изъяты для утилизации.

По данному факту проводится проверка по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что с целью противодействия незаконному распространению оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и профилактики преступлений с их использованием на востоке Украины проводится спецоперация "Оружие".

В случае, если вы имеете информацию о возможном хранения гражданами нелегального оружия или вам известны места "схронов", вы можете анонимно сообщить об этом на линию "102".



Теги: Донбасс, полиция, мины
 
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