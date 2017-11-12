Знаки и мины остановили наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

12.11.2017 17:00

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 11 ноября), наблюдатели столкнулись с новыми случаями ограничения свободы передвижения и другими препятствиями в выполнении мандата СММ.



Так, наблюдатели не смогли посетить пять мест размещения отведенного тяжелого вооружения в подконтрольных правительству районах, поскольку там был установлен знак на украинском языке "Запретная зона. Проход (проезд) запрещен".



Патруль Миссии не смог проехать по дорогам второстепенного значения к югу от участка разведения в районе Золотого из-за возможного наличия там мин и неразорвавшихся боеприпасов. Вооруженный член "ЛНР", который находился на южной стороне участка разведения в районе Золотого, сообщил наблюдателям, что работы по разминированию в предыдущие сутки не проводились. То же самое повторилось на блокпосте, расположенном на северном краю участка разведения в районе Золотого. Но теперь уже СММ ОБСЕ развернул украинский офицер.



Патруль Миссии не смог получить доступ к отдельным частям на участке разведения в районе Станицы Луганской, за исключением главной дороги, из‑за возможного наличия там мин и неразорвавшихся боеприпасов. Офицер Вооруженных сил Украины при СЦКК сообщил СММ, что в предыдущие сутки работы по разминированию не проводились.



Кроме того, патруль Миссии не сумел воспользоваться для проезда мостом в Счастье из-за наличия там мин. Офицер Вооруженных сил Украины при СЦКК сообщил наблюдателям, что дорога к югу от моста заминирована.