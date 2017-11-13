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Архив - Донецкая область

Это клеймо: что на самом деле «легализирует» закон о реинтеграции Донбасса

13.11.2017 15:45
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Это клеймо: что на самом деле «легализирует» закон о реинтеграции Донбасса

Закон о реинтеграции Донбасса никак не связан с возвращением территорий Донецкой и Луганской областей

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Что же касается того законопроекта, который обсуждается сейчас, то я много раз говорил, что не воспринимаю то «клеймо», которое на него нацепили — что это закон о реинтеграции. По реинтеграции там есть единственный тезис: что государственную политику в отношении неконтролируемых территорий разрабатывает и внедряет центральный орган исполнительной власти, уполномоченный на это. А это наше министерство. Все», — отметил он.

По словам чиновника, принятие закона будет своеобразной легализацией существующего положения вещей.

В то же время Тука указал на концептуальные различия между законами парламентской фракции «Самопомич» и президента Петра Порошенко.

«Законопроект о реинтеграции оккупированных территорий «Самопомочи» и президентский законопроект концептуально разные. Так, законопроект, который подавала «Самопомич», на 85-90% рассказывает о том, что надо делать с оккупированной территорией сейчас и что надо делать с ней после освобождения», — сказал он.

Напомним, по словам парламентария Сергея Таруты, законопроект о реинтеграции Донбасса не направлен ни на помощь жителям временно-оккупированных территорий, ни на украинцев, проживающих в так званой «серой зоне».

Источник: https://politeka.net с ссылкой на  Апостроф



Теги: Украина, Донбасс, реинтеграция Донбасса
 
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