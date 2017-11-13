Пошли на хитрость: боевики сменили тактику в АТО, есть раненые

13.11.2017 21:20

Боевики сменили тактику в АТО – уменьшили количество обстрелов, но на разных участках фронта всячески пытаются втянуть наших военных в боевые противостояния

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, сегодня на Луганском направлении враг со 120мм миномета и стрелкового оружия обстрелял позиции украинских защитников вблизи Луганского. Минометы калибра 82мм боевики применили в районе Лопаскино и Троицкого. Кроме того, в течение дня, оккупанты провоцировали наших военнослужащих в районе Крымского и Зайцевого.

Кроме того, на Донецком направлении под огонь из пехотного вооружения попали защитники Авдеевки, Песков, Марьинки и Старогнатовки, а вблизи Новотроицкого наши позиции обстреливал снайпер. Также в районе Мариуполя враг выпустил около двух десятков мин калибра 120 и 82мм по защитникам Водяного.

Военнослужащие сил АТО давали врагу жесткий отпор, но из стрелкового вооружения и гранатометов.

«Незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие. В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения», — добавили в штабе.

Источник: Politeka