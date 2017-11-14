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Боевики активно стреляли ночью. Ранены два воина ВСУ
Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается сложной. Подконтрольные России вооруженные боевики продолжают применять оружие против украинских защитников. Особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня вечером и ночью.
Как сообщает пресс-центр Штаба АТО в темное время суток, на Луганском направлении враг резко увеличил количество обстрелов. В частности, применяя минометы калибра 120-мм, гранатометы и стрелковое оружие оккупанты 4 раза обстреляли защитников Новотошковское. Из такого же вооружение российские наемники открывали огонь по нашим укреплениям в районе Майского. Применяя пехотное вооружение боевики также нарушали перемирие неподалеку Троицкого, Крымского, Зайцево и Луганского.
На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия несколько раз были обстреляны наши позиции в пригороде Авдеевки. Под огонь противника из 82-мм миномета и стрелкового оружия попали защитники Марьинки, а вблизи Мариуполя российско-террористические войска выпустили 5 мин калибра 120-мм по защитникам Павлополя. В этом же районе под гранатометный огонь попали опорные пункты неподалеку Широкино.
В общем, за прошедшие сутки, боевики 33 раза нарушили перемирие. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины 23 раза открывали адекватный ответный огонь.
В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения.
Теги: Донбасс, боевики, ВСУ, обстрелы
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