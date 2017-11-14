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Боевики "ДНР" хотят ввести своих представителей в Широкино
Глава т.н. "ДНР" Захарченко заявил о желании направить своих представителей в Широкино, сообщает 0629 с ссылкой на подконтрольные боевикам СМИ.
В случае создания военно-гражданской администрации в прифронтовом поселке вблизи Мариуполя Широкино главарь боевиков Александр Захарченко сказал, что введет туда своих представителей. "Если это произойдет, то мы ответим зеркально", - заявил он.
В пресс-службе ОТГ «Донецк» отреагировали на данное заявление лидера т.н. «ДНР». «Заявления боевиков нельзя воспринимать без иронии. Все их высказывания направлены чтобы дискредитировать Вооруженные силы Украины», - сказал в комментарии 0629 пресс-офицер Игорь Бирюков.
Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании военно-гражданской администрации сел Широкино и Бердянское Донецкой области. Соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства в пятницу, 3 ноября.
Теги: Донбасс, ДНР, боевики, Широкино
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