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Боевики «ДНР» заявили о намерениях открыть КПП в Широкино
«Донецкой народной республике» готовы создать новый пункт пропуска, а также провести разминирование дороги «Новоазовск – Мариуполь» при условии выхода ВСУ из Широкино.
Такое заявление сделал так называемый руководитель представительства «ДНР» в СЦКК Руслан Якубов.
Он отметил, что открытие КПВВ именно в Широкино будет самым оптимальным вариантом, поскольку через поселок проходит самая короткая дорога сообщением Новоазовск-Мариуполь.
«Мы готовы провести разминирование автодороги Новоазовск-Мариуполь. Мы готовы организовать в районе Широкино второй пункт пропуска. Но в Широкино находятся подразделения ВСУ. Их агрессивное поведение и попытки эскалации в этом районе не оставляют шансов на реализацию нашего предложения. Как только украинская сторона выведет оттуда войска согласно договоренностям, мы сможем начать заниматься этими вопросами», — утверждает Якубов
Источник: «Вчасно»
Теги: Донбасс, боевики, Широкино, КПВВ
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