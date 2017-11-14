Боевики обстреляли мирных жителей Зайцево

14.11.2017 13:07

Боевики обстреляли жилые кварталы поселка Зайцево в Донецкой области. Об этом сообщает Штаб военной операции.

"Вследствие попадания зажигательных боеприпасов возник пожар во дворе частного жилого дома по улице Арсеньева, 37. Хозяйственные помещения и имущество сгорели. Кроме того, на огороде позади двора были найдены пули калибра 12,7 и 14,5 мм. К счастью, никто из местных жителей не пострадал", – пояснили в ведомстве.

Такие действия руководства противника, подчеркнули в Штабе, свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.