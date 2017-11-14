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Чиновникам плевать на переселенцев и что им негде жить - Тука
В правительстве всячески тормозят выделение денежных средств на обеспечение жильем переселенцев. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
«Примерно месяц назад мы неимоверными усилиями провели субвенции аж на целых 15 млн грн для строительства жилья для переселенцев в городе Мариуполе и Первомайске, прошли все согласования, провели все конкурсы, дали на рассмотрение Министерству финансов перечень объектов в городе Мариуполе и Первомайске. Две недели. Две недели ни слуху, ни духу, плевать на все, плевать на переселенцев, плевать на то, что им жить негде.
Один из чиновников этого самого министерства по телефону сообщил моим подчиненным, когда я задал вопрос, на каком основании он написал негативное заключение. Свяжитесь с человеком, причем это бюрократическая писанина, я ее ненавижу, спросите по-человечески – почему? Аргумент: "А зачем им выделять деньги на жилье, если они за три года уже решили все свои проблемы?" Это человек, который работает в государственной структуре, которая определяет государственную политику», – сказал Тука.
Как сообщалось ранее, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) прошел предварительный отбор проектов для осуществления мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины. Были отобраны проекты городских советов Мариуполя, Покровска, Дружковки (Донецкая обл.) и Северодонецка (Луганская обл.).
В соответствии с процедурами, установленными Регламентом КМУ и бюджетным законодательством, проект распоряжения о распределении субвенции должен быть одобрен сначала правительством Украины, а затем Комитетом ВРУ по вопросам бюджета.
Теги: Донбасс, ВРУ, Донецкая область, финансы, Луганская область, жилье, переселенцы
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