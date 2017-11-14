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День в АТО: боевики ударили по ВСУ из запрещенных минометов
Почти на каждый обстрел военнослужащие Вооруженных сил Украины отвечали прицельным огнем, отметили в штабе. Незаконные вооруженные формирования с начала суток 14 ноября осуществили шесть обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне антитеррористической операции, один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"В половине случаев противник применял минометы различных калибров... В результате вражеских обстрелов один украинский воин получил ранение. Ему была оказана неотложная медицинская помощь, после чего он оперативно доставлен в военное медицинское учреждение. Угрозы его жизни нет", – говорится в сводке пресс-центра штаба спецоперации.
На луганском направлении боевики на рассвете обстреляли из 82-мм минометов и вооружения БМП украинские подразделения в районе Зайцево. Также утром боевики открывали огонь из 120-мм миномета по защитникам Новолуганского, а из 82-мм – по укреплениям вблизи Новотошковского.
На донецком направлении на разных участках противник активно применял весь спектр пехотного вооружения. Под обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попали защитники Широкино, а из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия были обстреляны позиции ВСУ вблизи Марьинки.
"Несмотря на то, что вражеский огонь был достаточно плотным, почти на каждый обстрел военнослужащие Вооруженных сил Украины отвечали агрессору прицельным огнем", – подчеркнули в штабе.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
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