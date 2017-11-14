"Ездил в "ЛНР" и "ДНР". Буду часто ездить в Крым", - сын известного российского музыканта Талькова сделал скандальное заявление.. ВИДЕО

14.11.2017 12:48

Сын легендарного российского певца Игоря Талькова рассказал российским журналистам, почему ездит выступать в оккупированный Крым, не боясь санкций Украины, а также в Донецк и Луганск. Игорь Тальков-младший сообщил, что ездил на оккупированный Донбасс по приглашению своих знакомых, которые функционируют на оккупированной территории на своем энтузиазме.

Певец рассказал, что пишет песни в честь президента России Путина, считая его неоднозначной фигурой. "С одной стороны, во внешней политике он неплохо представляет Россию. Что касается внутренних дел, то можно было бы все наладить иначе", - говорит он. Сын известного музыканта также сообщил, что гастролировал в оккупированном Крыму и будет продолжать делать это в будущем. СМИ напоминают, что ряд российских артистов возмущен запретом на въезд в Украину, введенный украинскими спецслужбами после посещения оккупированного Крыма и территорий Донбасса. При этом среди российских артистов есть и те, кто отказывается посещать Крым, не желая подпадать под украинские санкции за нарушение пересечения границы.

Источник "Диалог.UA