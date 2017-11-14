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Архив - Донецкая область

Минсоцполитики: Количество переселенцев резко сократилось

14.11.2017 19:44
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Минсоцполитики: Количество переселенцев резко сократилось

В Украине на 13 ноября учтены 1 млн 504 тыс. 15 переселенцев или 1 млн 225 тыс. 114 семей, вынужденных покинуть свои дома в Крыму и на Донбассе. Каждую неделю пресс-служба Минсоцполитики предоставляет данные о количестве ВПЛ, ссылаясь на информацию структурных подразделений соцзащиты населения областных и столичной администраций, передает zi.dn.ua.

По этим данным, за последние две недели число зарегистрированных переселенцев резко сократилось. На прошлой неделе информация о количестве была больше на 17 тысяч и почти 700 человек.

Ранее ZI писали о том, что переселенцы добиваются от власти восстановления своих прав. В то время, когда официальные цифры количества ВПЛ близки в 1,5 млн, реальное количество людей, вынужденно переехавших, составляет около 2 млн.



Теги: Донбасс, Крым, Донецкая область, Луганская область, переселенцы, ВПЛ
 
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