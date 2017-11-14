- Минсоцполитики: Количество переселенцев резко сократилось19:44
- "Единороссы" озаботились судьбами "недореспублик" на Донбассе19:26
- Стали известны зарплаты работников на оккупированном Донбассе19:04
- Зато теперь живете без "хунты" и в "свободной республике": боевики из "МГБ" "ЛНР" стали отбирать у населения авто украинских предприятий - подробности18:46
- Чиновникам плевать на переселенцев и что им негде жить - Тука18:24
- В оккупированном Донецке автобус сбил женщину16:22
- Боевики «ДНР» заявили о намерениях открыть КПП в Широкино15:57
- «ДНР» искусственно создала очередь на КПВВ «Новотроицкое»15:32
- Боевики "ДНР" хотят ввести своих представителей в Широкино13:23
- Боевики обстреляли мирных жителей Зайцево13:07
Минсоцполитики: Количество переселенцев резко сократилось
В Украине на 13 ноября учтены 1 млн 504 тыс. 15 переселенцев или 1 млн 225 тыс. 114 семей, вынужденных покинуть свои дома в Крыму и на Донбассе. Каждую неделю пресс-служба Минсоцполитики предоставляет данные о количестве ВПЛ, ссылаясь на информацию структурных подразделений соцзащиты населения областных и столичной администраций, передает zi.dn.ua.
По этим данным, за последние две недели число зарегистрированных переселенцев резко сократилось. На прошлой неделе информация о количестве была больше на 17 тысяч и почти 700 человек.
Ранее ZI писали о том, что переселенцы добиваются от власти восстановления своих прав. В то время, когда официальные цифры количества ВПЛ близки в 1,5 млн, реальное количество людей, вынужденно переехавших, составляет около 2 млн.
Теги: Донбасс, Крым, Донецкая область, Луганская область, переселенцы, ВПЛ
- Минсоцполитики снова "упростило" жизнь переселенцев: для получения справки ВПЛ требуют данные о депозитах
- НЕ ВСЕ ЖИТЕЛИ ДОНБАССА СМОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЕЗВИЗОМ ДЛЯ УКРАИНЫ
- В Кабмине посчитали переселенцев из Донбасса и Крыма
- Переселенцы Донбасса смогут обучиться деловому английскому
- На фоне перемирия на Донбасс возвращаются беженцы (ВИДЕО)
- ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ДОНБАССА ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ НОМЕР ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
- Минсоцполитики: Количество переселенцев резко сократилось19:44
- "Единороссы" озаботились судьбами "недореспублик" на Донбассе19:26
- Стали известны зарплаты работников на оккупированном Донбассе19:04
- Зато теперь живете без "хунты" и в "свободной республике": боевики из "МГБ" "ЛНР" стали отбирать у населения авто украинских предприятий - подробности18:46
- Чиновникам плевать на переселенцев и что им негде жить - Тука18:24
- Безработный россиянин решил "трудоустроиться" у луганских боевиков17:46
- В оккупированном Донецке автобус сбил женщину16:22
- Боевики «ДНР» заявили о намерениях открыть КПП в Широкино15:57
- «ДНР» искусственно создала очередь на КПВВ «Новотроицкое»15:32
- Боевики "ДНР" хотят ввести своих представителей в Широкино13:23
- Минсоцполитики: Количество переселенцев резко сократилось19:44
- "Единороссы" озаботились судьбами "недореспублик" на Донбассе19:26
- Стали известны зарплаты работников на оккупированном Донбассе19:04
- Зато теперь живете без "хунты" и в "свободной республике": боевики из "МГБ" "ЛНР" стали отбирать у населения авто украинских предприятий - подробности18:46
- Чиновникам плевать на переселенцев и что им негде жить - Тука18:24
- Назван повседневный продукт, который может стать причиной преждевременной смерти 18:03
- Безработный россиянин решил "трудоустроиться" у луганских боевиков17:46
- Пользуешься водой экономно? - Раскошеливайся!17:25
- Православный календарь-2018. Важные даты17:06
- Как подтвердить переселенцам льготный трудовой стаж для пенсии16:48
- Назван повседневный продукт, который может стать причиной преждевременной смерти 18:03
- Православный календарь-2018. Важные даты17:06
- Срочные кредиты в Украине: соотношение спроса и предложения16:10
- АЛЕКСЕЙ БЕЛЫЙ: Мы не поддерживаем антисоциальный бюджет полицейского государства15:23
- 7 продуктов, которыми категорически нельзя завтракать14:38
- Россия отвергла большую часть предложений США по размещению миротворцев на Донбассе13:58
- Кому нельзя употреблять хурму13:42
- В. Кравченко: "На Закарпатье сейчас происходит то же самое, что было на Донбассе…"13:05
- Почему на Донбассе может произойти экологическая катастрофа12:36
- Спільна робота США та Росії для припинення війни на Донбасі триватиме – посольство11:07
- Соцсети: у Донецка и Докучаевска идет сильный бой
- "Шизофреническое гетто". Опубликовано объявление из Донецка
- Появилась важная информация от Ощадбанка для жителей прифронтовых районов Донбасса
- Плотницкий выехал в неизвестном направлении. В «ЛНР» чуть не произошел переворот в пользу Украины
- Комментарии соцсетей о ситуации на донбасских КПВВ: "продажники" и "пеших полный навес"
- В оккупированном Енакиево устроили шоу по "воссоединению Донбасса"
- "Там – тупик". Волонтер рассказала о настроениях в ОРДЛО (ВИДЕО)
- В Константиновке – взрыв! Повреждена многоэтажка
- Главарь «ДНР» анонсировал начало большой войны
- СММ ОБСЕ рассказала, кто и как пересекает попранную границу в Донбассе