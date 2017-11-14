"Мы покажем, кто мы такие и что у нас есть", - солдаты-защитники Станицы Луганской готовы вернуть оккупированные территории на Донбассе и ждут приказа. ВИДЕО

14.11.2017 07:39

Обстрел террористов накануне украинские бойцы считают разведкой боем - мол, так русские наемники пытались разоблачить огневые точки. Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на "5 канал".

Огнем из пулеметов в ночь на понедельник, 13 ноября, боевики накрыли позиции защитников Станицы Луганской. Бойцы ВСУ считают это разведкой боем. Таким образом наемники пытаются выявить огневые точки подразделений Вооруженных Сил. На передовых позициях вблизи Станицы Луганской расстояние к боевикам здесь настолько мало, что военные даже попросили журналистов одевать армейский мундир, чтобы не привлекать внимания.

Ночь на понедельник прошла неспокойно. Обстреливать украинские позиции боевики начали в полночь. Огонь направляли между наблюдательными постами вдоль Северского Донца. "Стреляли они плотно. С ПКМа хорошо стреляли... Что мы будем делать, чего от нас ждать, что у нас здесь на вооружении есть.

Они таким образом проверяют", - рассказывает боец "Знахарь". Обстрел продолжался около часа. Его армейцы считают разведкой боем. Говорят, так наемники пытались разоблачить огневые точки. Планы врага армейцы сорвали. Как уверяет "Знахарь": "А нет смысла стрелять.

Простая трата боеприпасов. Они ведут беспорядочный огонь. По большому счету, пытаются целить по направлениям. Если бы было что-то серьезное, тогда уже другой вопрос. Там уже бы было - между глаз". Вместе с увеличением обстрелов возросло и количество случаев приближения вражеских диверсантов - даже слышны их голоса.

Армейцы говорят, что давно ждут приказа вернуть контроль над оккупированными территориями. А пока его нет, советуют боевикам не испытывать их терпение. "Ну когда начнут нас более серьезно "дергать", мы тогда покажем, кто мы такие и что у нас есть", - уверяет армеец "Васильевич".