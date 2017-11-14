- В «ДНР» рассказали, с какой суммы коммунального долга могут забрать квартиру08:37
- Полиция Германии депортировала 73-летнюю жительницу Донецка на родину08:09
- "Мы покажем, кто мы такие и что у нас есть", - солдаты-защитники Станицы Луганской готовы вернуть оккупированные территории на Донбассе и ждут приказа. ВИДЕО07:39
- Пошли на хитрость: боевики сменили тактику в АТО, есть раненые21:20
- Мариупольцам на 25% уменьшили субсидии18:30
- Главарь «ДНР» анонсировал начало большой войны18:18
- Это клеймо: что на самом деле «легализирует» закон о реинтеграции Донбасса15:45
- Захарченко приказал отбирать весь урожай у жителей ОРДО15:14
- На растяжке в районе Марьинки подорвался житель Донецка10:10
- Казанский: вместо кафе и бутиков в Донецке открываются «обналы пенсий» и «алкомаркеты»09:00
Полиция Германии депортировала 73-летнюю жительницу Донецка на родину
Жители коммуны Толай (Германия в земле Саар) просят премьер-министра вмешаться в ситуацию с депортацией 73-летней бабушки в Донецк (временно неподконтрольная Украине территория). Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на Saarbrücker Zeitung.
Татьяна живет в Германии с 1998-го с супругом Карлом и двумя дочерьми Софией и Анастасией. Весной 2014-го в связи с болезнью супруга она пригласила к себе маму, помочь по хозяйству. Когда на востоке Украины начались боевые действия, путь для пожилой родственницы домой был отрезан. И семья обратилась в местный суд за предоставлением для нее вида на жительство.
«Но к нам ворвались в 4 утра правоохранители. Бабушка и я дважды потеряли сознание от всего пережитого. Нам дали 50 минут, чтобы собрать чемодан. И пожилую родственницу отправили в Украину», – рассказывает местным СМИ Татьяна.
Уточняется, что бабушку отправили в Киев, а уже оттуда она вынуждена была добираться в Донецк, ведь никого в столице не знает. Все одноклассники внучки и учителя уже поставили подписи под петицией, чтобы бабушка осталась в Германии. А сейчас семья собирается обратиться к премьер-министру страны.
В местной полиции провели расследование нашумевшей истории. И уверяют, что ничего противозаконного не совершили – депортация была правильной.
При этом дочь намерена в ближайшее время отправиться на Донбасс в поисках своей матери, мобильный телефон которой молчит.
Теги: Донецк, Донбасс, Германия, женщина, депортация
- "Чернобыльские" жены: "Нам все равно, где умирать!"
- Гастрономические приключения дончан в Берлине и Париже
- Немцы "приходят" в Донецк. С конкретными предложениями
- Левандовски может покинуть "Боруссию" бесплатно
- В Донецк приехали немецкие терриконы
- В Донецке решили сотрудничать с деловыми женщинами Швейцарии
- Болезненные вывоз и ввоз: В «ЛНР» готовят к запуску Алчевский металлургический комбинат08:55
- В «ДНР» рассказали, с какой суммы коммунального долга могут забрать квартиру08:37
- Полиция Германии депортировала 73-летнюю жительницу Донецка на родину08:09
- Плотницкий выехал в неизвестном направлении. В «ЛНР» чуть не произошел переворот в пользу Украины07:48
- "Мы покажем, кто мы такие и что у нас есть", - солдаты-защитники Станицы Луганской готовы вернуть оккупированные территории на Донбассе и ждут приказа. ВИДЕО07:39
- Пошли на хитрость: боевики сменили тактику в АТО, есть раненые21:20
- Мариупольцам на 25% уменьшили субсидии18:30
- Главарь «ДНР» анонсировал начало большой войны18:18
- Плотницкий прояснил ситуацию с КПВВ «Золотое»15:51
- Это клеймо: что на самом деле «легализирует» закон о реинтеграции Донбасса15:45
- Болезненные вывоз и ввоз: В «ЛНР» готовят к запуску Алчевский металлургический комбинат08:55
- В «ДНР» рассказали, с какой суммы коммунального долга могут забрать квартиру08:37
- Увольнение главы «МВД ЛНР» и готовность стрелять в миссию ООН08:28
- Полиция Германии депортировала 73-летнюю жительницу Донецка на родину08:09
- Плотницкий выехал в неизвестном направлении. В «ЛНР» чуть не произошел переворот в пользу Украины07:48
- "Мы покажем, кто мы такие и что у нас есть", - солдаты-защитники Станицы Луганской готовы вернуть оккупированные территории на Донбассе и ждут приказа. ВИДЕО07:39
- Названы 15 образцов сливочного масла, способного нанести невосполнимый вред здоровью07:08
- 20 вещей, которые стоит выбросить до Нового года22:17
- Сийярто потребовал немедленного наказания виновных за инцидент с флагом Венгрии в Берегово22:00
- Как побороть простуду за одну ночь - работающие методы21:41
- Увольнение главы «МВД ЛНР» и готовность стрелять в миссию ООН08:28
- Названы 15 образцов сливочного масла, способного нанести невосполнимый вред здоровью07:08
- 20 вещей, которые стоит выбросить до Нового года22:17
- Как побороть простуду за одну ночь - работающие методы21:41
- Як швидко позбутись герпесу на губах?19:45
- Какие витамины необходимы для женского здоровья?16:46
- 10 слов, которые притягивают удачу16:12
- Ученые создали «золотой картофель»08:45
- Гормон, сохраняющий молодость08:35
- Ученые создали уникальный смарт-пластырь, заживляющий раны08:10
- Соцсети: у Донецка и Докучаевска идет сильный бой
- "Шизофреническое гетто". Опубликовано объявление из Донецка
- Появилась важная информация от Ощадбанка для жителей прифронтовых районов Донбасса
- В оккупированном Енакиево устроили шоу по "воссоединению Донбасса"
- Комментарии соцсетей о ситуации на донбасских КПВВ: "продажники" и "пеших полный навес"
- В Константиновке – взрыв! Повреждена многоэтажка
- "Там – тупик". Волонтер рассказала о настроениях в ОРДЛО (ВИДЕО)
- СММ ОБСЕ рассказала, кто и как пересекает попранную границу в Донбассе
- В "ЛНР" появилось два десятка мобильных и смертоносных отрядов
- В Донецкой области задержали два десятка боевиков "ДНР"