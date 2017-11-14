Полиция Германии депортировала 73-летнюю жительницу Донецка на родину

14.11.2017 08:09

Жители коммуны Толай (Германия в земле Саар) просят премьер-министра вмешаться в ситуацию с депортацией 73-летней бабушки в Донецк (временно неподконтрольная Украине территория). Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на Saarbrücker Zeitung.

Татьяна живет в Германии с 1998-го с супругом Карлом и двумя дочерьми Софией и Анастасией. Весной 2014-го в связи с болезнью супруга она пригласила к себе маму, помочь по хозяйству. Когда на востоке Украины начались боевые действия, путь для пожилой родственницы домой был отрезан. И семья обратилась в местный суд за предоставлением для нее вида на жительство.

«Но к нам ворвались в 4 утра правоохранители. Бабушка и я дважды потеряли сознание от всего пережитого. Нам дали 50 минут, чтобы собрать чемодан. И пожилую родственницу отправили в Украину», – рассказывает местным СМИ Татьяна.

Уточняется, что бабушку отправили в Киев, а уже оттуда она вынуждена была добираться в Донецк, ведь никого в столице не знает. Все одноклассники внучки и учителя уже поставили подписи под петицией, чтобы бабушка осталась в Германии. А сейчас семья собирается обратиться к премьер-министру страны.

В местной полиции провели расследование нашумевшей истории. И уверяют, что ничего противозаконного не совершили – депортация была правильной.

При этом дочь намерена в ближайшее время отправиться на Донбасс в поисках своей матери, мобильный телефон которой молчит.