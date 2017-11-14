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Ситуация в пунктах пропуская сегодня. 14 ноября
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО оставался интенсивным.
Как информирует Госпогранслужба. в общем вчера из КПВВ линию разграничения пересекли более 32 000 человек и почти 4,4 тысячи транспортных средств:
«Майорское» - 7425 человек и 895 транспортных средств;
«Марьинка» - 7725 человек и 1428 транспортных средств;
«Новотроицкое» - 6350 человек и 1245 транспортных средств;
«Гнутово» - 3510 человек и 856 транспортных средств;
«Станица Луганская» - 7067 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и на выезд зафиксировано такое количество автомобилей:
«Майорское» - 50/80; «Марьинка» - 40/90; «Новотроицкое» - 0/20; «Гнутово» - 50/90.
Вчера в контрольном пункте въезда-выезда «Майорское» пограничники Краматорского отряда предотвратили попытку незаконного перемещения через линию разграничения денежных средств.
Во время осмотра автомобиля марки «Geely» под управлением гражданина Украины, который двигался к временно неподконтрольной территории по маршруту г.. Бахмут - г.. Горловка, пограничным нарядом совместно с представителями ДФС было обнаружено денежные средства в размере 48 000 гривен.
Гражданина и выявленные средства переданы сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения
Теги: Донбасс, машины, очередь, КПВВ
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