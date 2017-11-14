Стали известны зарплаты работников на оккупированном Донбассе

14.11.2017 19:04

Самые высокие зарплаты на территории оккупированных районов Донецкой области получают наемники, подписавшие "контракт" на службу в "вооруженных силах ДНР" – 15 тыс. российских рублей (6,7 тыс. грн). Об этом для "112.ua" пишет журналист Никита Синицин.

"Впрочем, с весны 2017 года в рядах "вооруженных сил ДНР" начались нововведения: в ряде подразделений стали вводить плату за питание, чего ранее не было, в среднем около 1 тыс. российских рублей в неделю (447 грн), за свои деньги приходилось покупать одежду, в том числе камуфляж и прочее", - сообщает Синицын, отмечая, что в последнее время эти деньги все чаще задерживают.

Такую же зарплату – 15 тыс. рублей – получают и сотрудники оккупационного "МЧС". Труд работников "Налоговой службы" оценивается в 12-15 тыс. рублей (5,37-6,7 тыс. грн)

Работникам "мэрии" Горловки платят 10-12 тыс. рублей (4,47-5,37 тыс. грн), начальникам отделов и управлений – до 15 тыс. рублей.

Зарплата учителя составляет 5-10 тыс. рублей (2,24 – 4,48 тыс. грн), врачей – 6-7 тыс. рублей (2,68-3,13 тыс. грн), работников коммунальной сферы – 4-5 тыс. рублей.

Заработок продавца в продовольственном магазине может составить в месяц 10-12 тыс. российских рублей (4,47-5,37 тыс. грн), а в промтоварном – 7-8 тыс. рублей (3,13-3,58 тыс. грн). Реализаторы на рынках получают еще меньше - от 50 до 100 рублей плюс процент с выручки.