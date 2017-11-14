Зато теперь живете без "хунты" и в "свободной республике": боевики из "МГБ" "ЛНР" стали отбирать у населения авто украинских предприятий - подробности

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Террористы отобрали у луганчанки автомобиль, мотивируя это тем, что авто принадлежит фирме, которая имеет украинскую регистрацию, а потому на территории, временно подконтрольной оккупантам, такая машина считается бесхозной и подлежит изъятию. Скриншот записи в одном из пабликов показал журналист Денис Казанский, передает "Диалог.UA".
Хозяйке авто боевики прочитали "лекцию" на тему того, что по "законам военного времени" террористов все подобные авто в "ЛНР" считаются таковыми, которые могут быть изъяты на нужды "республики" по причине того, что фирма, которой они принадлежат, не находится в "ЛНР". "Знаете, что я вам скажу... Впереди нас ожидает тяжелый момент, этот момент наступит, когда сотрудники МГБ, МВД, Х**МВД поймут, что все!
Поймут, что их время прошло, а оно неизбежно пройдет при любом раскладе решения конфликта. Вот тогда все эти ребята будут в экстренном порядке заниматься мародерством и грабежом... ", - пишет автор поста. По этому поводу комментаторы отметили, что хорошо, наверное, теперь в ОРДО живется "без хунты".
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, террористы, мародеры, грабеж
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