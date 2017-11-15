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Бизнес уезжает из Донецкой области
За последний год Донецкую область покинуло 1076 компаний. Еще 412 фирм покинули Луганскую область. Также 568 компаний выехали из зоны АТО, но остались в пределах области.
Как правило, бизнес переезжает или в Киев, или в Киевскую область. Следом идут Запорожская и Харьковская.
Руководитель рабочей группы, которая занимается поддержкой бизнеса в зоне АТО считает, что главные проблемы, которые мешают вести дела, это:
- перебои в поставках;
- проблемы с проведением финансовых операций;
- проблемы с предоставлением бухгалтерской отчетности;
- проблемы с выплатой налогов;
- задолженность по зарплате;
- незаконное изъятие собственности;
- прямая угроза жизни и здоровью сотрудников.
По мнению специалиста, перенести бизнес из зоны АТО в ту область, где обстановка более спокойная, представляет собой наилучшее решение. Для того, чтобы это сделать, можно:
- организовать новое предприятие;
- купить уже работающее предприятие;
- изменить место регистрации свой фирмы, обратившись к госрегистратору.
Теги: Донбасс, война, бизнес, АТО
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