Бизнес уезжает из Донецкой области

15.11.2017 10:27

За последний год Донецкую область покинуло 1076 компаний. Еще 412 фирм покинули Луганскую область. Также 568 компаний выехали из зоны АТО, но остались в пределах области.



Как правило, бизнес переезжает или в Киев, или в Киевскую область. Следом идут Запорожская и Харьковская.



Руководитель рабочей группы, которая занимается поддержкой бизнеса в зоне АТО считает, что главные проблемы, которые мешают вести дела, это:

- перебои в поставках;

- проблемы с проведением финансовых операций;

- проблемы с предоставлением бухгалтерской отчетности;

- проблемы с выплатой налогов;

- задолженность по зарплате;

- незаконное изъятие собственности;

- прямая угроза жизни и здоровью сотрудников.



По мнению специалиста, перенести бизнес из зоны АТО в ту область, где обстановка более спокойная, представляет собой наилучшее решение. Для того, чтобы это сделать, можно:

- организовать новое предприятие;

- купить уже работающее предприятие;

- изменить место регистрации свой фирмы, обратившись к госрегистратору.





