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Боевики обстреляли жилые кварталы из «Града»: штаб АТО сообщает о разрушениях
Боевики из "Града" обстреляли жилые кварталы Зайцевого. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook, передает УНИАН.
"Украинская сторона СЦКК сообщает: 14 ноября с 19.45 во время обстрела позиций подразделений Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Зайцево-Северное под огонь противника с направлении населенного пункта Кондратьевский также попали его жилые кварталы. В результате обстрела НВФ ОРДО из РЗСО БМ-21 «Град» частично разрушен жилой дом по улице Коляденко,34. Украинской стороной СЦКК материалы фотофиксации переданы СММ ОБСЕ. Никто из местных жителей не пострадал", - говорится в сообщении.
В Зайцево наблюдательная группа украинской стороны СЦКК уточняет информацию относительно других последствий обстрела НВФ ОРДО. Отмечается, что украинская сторона СЦКК осуждает действия НВФ ОРДО относительно обстрелов населенных пунктов, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения.
Теги: Донбасс, АТО, боевики
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