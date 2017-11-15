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«Мариуполю» наконец-то вернули три очка, которые им «подарили» киевляне
Вчера, 14 сентября, завершилась (хотя бы на отечественном уровне) эпопея с несыгранным матчем седьмого тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги между «Мариуполем» и «Динамо».
Напомним, что киевляне, ссылаясь на псевдоопасности, тогда не приехали на поединок в приморский город. КДК Федерации футбола страны принял решение засчитать столичному клубу техническое поражение со счетом 0:3.
Однако «Динамо» обратилось в Апелляционный комитет ФФУ с требованием пересмотреть данный вердикт. И, вот, после многочисленных переносов заседания, вынесено соответствующее решение.
Его озвучил глава АК Тарас Герула. Киевлянам отказано в предлагаемой ими переигровке полностью и оставлен в силе прежний вердикт КДК.
«Динамо» не собирается сдаваться и будет пытаться обжаловать решение национальной федерации в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
Тем временем, получив три балла, «Мариуполь» с 20 пунктами вышел на шестое место в турнирной таблице чемпионата, обойдя «Зарю» на одно очко.
Теги: Донбасс, спорт, футбол, Мариуполь
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