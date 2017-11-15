Последние новости раздела
- Зарплаты в «ДНР» шокируют своими размерами19:46
- «Моторола» и «Гиви» теперь на монетах «ДНР»19:31
- Жителям Донбасса хотят отменить справки переселенцев19:00
- В Мариуполе военный госпиталь предоставляет бесплатную медпомощь населению18:30
- Пенсии переселенцам Донбасса планируют выдавать без справки ВПЛ15:05
- «Мариуполю» наконец-то вернули три очка, которые им «подарили» киевляне14:30
- Боевики обстреляли жилые кварталы из «Града»: штаб АТО сообщает о разрушениях14:15
- В Мариуполе со скандалом демонтируют памятник городам-героям (ФОТО)14:00
- В Дружковке тайник с ювелирными изделиями пенсионерки обчистила «соцработница»13:19
- Захарченко: «В «ДНР» разработано оружие, «способное уничтожить ВСУ»13:00
«Моторола» и «Гиви» теперь на монетах «ДНР»
15.11.2017 19:31
В так называемой «ДНР» началась продажа монет с портретами боевиков «Моторолы» и «Гиви» - Памятный знак № 3 и Памятный знак № 4
Стоимость одной такой монеты составляет 800 российских рублей или более 350 гривень.
О выпуске данных монет говорится на сайте так называемого «Центрального республиканского банка», сообщает интернет-ресурс vchasnoua.
На монетах помимо портрета также указаны годы жизни, «герб» т.н. «Донецкой Народной Республики» и год чеканки. Также к ним прилагается номерной сертификат.
Выпущены «Памятные знаки» ограниченным тиражом в 1000 экземпляров. Монеты изготовлены из латунного сплава.
О том, купил ли уже кто-то такие монеты ресурс не сообщает.
Автор статьи: Ольга Милько, внештатный корреспондент
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, монета, ДНР, боевик Моторола
Читайте также:
- Боевики ДНР обстреляли украинских военных у Широкиного из артиллерии - штаб АТО
- Глава Euronews после 14 лет отношений сыграл свадьбу в Киеве
- Миссия ОБСЕ: "Мы остаёмся в Донецке"
- В «ДНР» ужесточили комендантский час
- В "ДНР" растет недовольство. Захарченко могут неприятно удивить жители "республики"
- Один из вожаков ДНР приговорил Донбасс к долгому конфликту
- Зарплаты в «ДНР» шокируют своими размерами19:46
- «Моторола» и «Гиви» теперь на монетах «ДНР»19:31
- Жителям Донбасса хотят отменить справки переселенцев19:00
- В Мариуполе военный госпиталь предоставляет бесплатную медпомощь населению18:30
- Появились подробности стрельбы солдат ВСУ в пенсионерку17:01
- Пенсии переселенцам Донбасса планируют выдавать без справки ВПЛ15:05
- «Мариуполю» наконец-то вернули три очка, которые им «подарили» киевляне14:30
- Боевики обстреляли жилые кварталы из «Града»: штаб АТО сообщает о разрушениях14:15
- В Мариуполе со скандалом демонтируют памятник городам-героям (ФОТО)14:00
- В Дружковке тайник с ювелирными изделиями пенсионерки обчистила «соцработница»13:19
- Зарплаты в «ДНР» шокируют своими размерами19:46
- «Моторола» и «Гиви» теперь на монетах «ДНР»19:31
- Чому не можна їсти перед сном?19:20
- Жителям Донбасса хотят отменить справки переселенцев19:00
- В Украине повысились социальные стипендии18:48
- В Мариуполе военный госпиталь предоставляет бесплатную медпомощь населению18:30
- Рева: «Льготы на транспорте будут монетизированы»18:10
- Новшества вступительной кампании: Какие предметы нужно сдавать при поступлении17:58
- Переговоры Волкера и Климкина, - подробности17:46
- Постаревший Джонни Депп и красотка Круз: впечатления от премьеры фильма "Убийство в Восточном экспрессе"17:31
- Чому не можна їсти перед сном?19:20
- Скоро Новый год: как похудеть за месяц без диет16:16
- Эти вредные привычки убивают почки09:33
- Як захистити шкіру рук від холоду?09:01
- "Напиток богов": найден уникальный артефакт возрастом 8 тысяч лет08:26
- Зміцнити імунітет допоможе хурма07:49
- Назван повседневный продукт, который может стать причиной преждевременной смерти 18:03
- Православный календарь-2018. Важные даты17:06
- Срочные кредиты в Украине: соотношение спроса и предложения16:10
- АЛЕКСЕЙ БЕЛЫЙ: Мы не поддерживаем антисоциальный бюджет полицейского государства15:23
- Плотницкий выехал в неизвестном направлении. В «ЛНР» чуть не произошел переворот в пользу Украины
- Соцсети: у Донецка и Докучаевска идет сильный бой
- "Шизофреническое гетто". Опубликовано объявление из Донецка
- Комментарии соцсетей о ситуации на донбасских КПВВ: "продажники" и "пеших полный навес"
- В оккупированном Енакиево устроили шоу по "воссоединению Донбасса"
- "Мы очень активно готовимся, скоро вы все увидите!" – Тука рассказал, как Украина заставит Россию убраться из аннексированного Крыма
- На КПВВ «Новотроицкое» к закрытию со стороны «ДНР» прибыли люди на автобусах
- В «ДНР» рассказали, с какой суммы коммунального долга могут забрать квартиру
- Полиция Германии депортировала 73-летнюю жительницу Донецка на родину
- "Там – тупик". Волонтер рассказала о настроениях в ОРДЛО (ВИДЕО)