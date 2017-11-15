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В Мариуполе со скандалом демонтируют памятник городам-героям (ФОТО)
В Мариуполе разгорелся скандал вокруг демонтажа памятника городам-героям Великой Отечественной войны.
Как сообщает корреспондент 0629 с места событий, возмущенные местные жители устроили акцию протеста против сноса памятника. Они раскритиковали демонтаж и назвали это актом вандализма, а тех, кто сносит памятник - "фашистами и бандеровцами".
Собравшиеся жители кричали, что не нужно трогать памятник вообще, говорили, что опасаются того, что поставят мемориал Петлюре или Бандере и не верят властям. Некоторые выкрикивали откровенно пророссийские лозунги.
Стоит отметить, что нашлись и те, кто поддержал демонтаж.
Процесс демонтажа контролировал председатель Левобережной районной администрации Мариуполя Виктор Очеретин. Он пояснил жителям, что сносят старый памятник, чтобы впоследствии заменить новым, который также будет посвящен-городам героям, а также здесь будет разбита аллея с цветами.
“Металлические конструкции прогнили, памятник может упасть в любой момент и представляет опасность для окружающих. Поэтому было принято решение его демонтировать”, - сообщил Виктор Очеретин и заверил протестующих, что новый памятник будет установлен в течение полугода, при этом вся символика прежнего будет сохранена. Председатель Левобережной районной администрации подчеркнул, что в этом решении нет политической составляющей, просто социальный фактор безопасности. "Вы хотите чтобы эта звезда вам на голову упала?", - спрашивал он собравшихся.
Споры доходили до максимальной точки кипения. Некоторые жители угрожали убийством Виктору Очеретину в случае демонтажа памятника. Угрозы посылались также в адрес журналистов и работников коммунального предприятия.
Председатель Левобережной районной администрации подчеркнул, что на месте памятника установка никаких торговых точек не планируется, как и не планируется монтаж памятников с другой тематикой.
На данный момент страсти около памятнику городам-героям приутихли. Виктор Очеретин ждет, что ему привезут проект мемориала, который он покажет местным жителям.
Для сохранения безопасности на месте присутствуют правоохранители, которые также фиксируют происходящее на камеру.
Напомним, на пересечении проспектов Победы и Ленинградского (ныне - Свободы, прим.ред.) в Левобережном районе в парке Победы была создана Аллея городов-Героев Великой Отечественной войны, которую открывает оригинальный памятник с названиями, флагами и гербами городов-Героев: Керчь, Киев, Минск, Москва, Мурманск, Новороссийск, Смоленск, Тула, крепость-Герой Брест, Ленинград, Одесса, Севастополь и Волгоград.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, скандал, памятник
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