Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Воинам АТО подготовили документы для получения земельных участков в Мариуполе

15.11.2017 20:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Воинам АТО подготовили документы для получения земельных участков в Мариуполе

На заседаниях постоянных комиссий городские власти обсудили вопрос передачи земельных участков воинам АТО, передает MRPL.CITY

На следующей сессии городского совета планируется обсудить вопрос о выделении земель для участников боевых действий. Ранее депутаты сняли с повестки дня эти вопросы на доработку, чем вызвали бурю негодования со стороны военнослужащих и депутатского меньшинства.

На сегодняшний день подготовлена необходимая документация по землеотводу, что позволит участникам АТО, в ближайшее время, вступить в права пользования своими участками и ускорить процесс строительства жилья.

Уже сейчас готовы к утверждению 26 проектов из 39 заявленных, еще 4 согласованы и находятся в Центре админуслуг. Проекты включают в себя решение вопроса путем выделения участникам АТО земельных участков на улице Пейзажной в Левобережном районе. Что касается участков по переулку Спортивному, то секретарь городского совета Степан Махсма призвал подойти к вопросу с рациональной точки зрения: «Участки по переулку Спортивному вполне подходят, чтобы там возвели многоэтажный дом, где будут проживать и воины АТО, и многодетные семьи. Это входит в городскую Программу строительства социального жилья, которая поможет гражданам незащищенной категории».



Теги: Донбасс, Мариуполь, земля, воины, АТО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх