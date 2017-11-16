Боевики ведут обстрелы из минометов и гранатометов по всем направлениям – штаб АТО

16.11.2017 21:12

Ситуация в зоне проведения АТО не претерпела существенных изменений. Российские оккупационные войска на разных участках фронта продолжают обстреливать оборонительные укрепления ВСУ, применяя пехотное вооружение и минометы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении 12 мин калибра 82 мм боевики выпустили по позициям украинских военных вблизи Майского, еще 8 - районе Луганского. Вражеские обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия дважды зафиксированы в районе Крымского.

«На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник обстрелял защитников Тарамчука и Авдеевки, а защитников Марьинки - из стрелкового оружия и вооружения БМП», - отмечают в штабе АТО.

На Приморском направлении из 120-мм миномета, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП оккупанты вели огонь неподалеку Павлополя, а из пехотного вооружения - у Водяного.

В целом, с начала текущих суток, незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили перемирие. Более чем в половине случаев силы АТО давали противнику адекватный ответ. В результате вражеских обстрелов ни один боец ВСУ сегодня не пострадал.

Источник: http://sprotyv.info