Донбасский фронт: Обстановка накаляется

16.11.2017 09:25

Происходящее на донбасском фронте наиболее точно характеризует цитата из сводки пресс-центра Штаба антитеррористической операции: «Оперативная обстановка в районе проведения АТО остаётся сложной. Подконтрольные России вооружённые боевики продолжают применять оружие против украинских защитников. Особенно активно противник нарушает договорённости о прекращении огня вечером и ночью».

Оккупанты активизировались

Последствия обстрелов Марьинки,

Бахмутки и подконтрольной ВСУ части Зайцево (Жованка).

Трижды за вторую неделю ноября количество обстрелов достигало 33. Всё чаще в ход шли миномёты, изредка - артиллерия (включая реактивную). За это время более десяти украинских воинов, сражающихся на Донбассе, получили ранения и боевые травмы. Есть и невосполнимые потери… В то же время, в период с 6 по 13 ноября подтверждённые потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 12 человек.

На Донетчине под обстрелами были позиции сил АТО в районе Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Майорска, Зайцево, Авдеевки, шахты Бутовка, Песок, Гнутово, Водяного, Широкино, Павлополя, Николаевки, Березового, Новотроицкого, Старогнатовки, Травневого (Майского), Новгородского, Новосёлки Второй, Марьинки, Красногоровки, Лозового, Верхнеторецого.

На Луганщине боевики атаковали у Крымского, Золотого, Валуйского, Старого Айдара, Славного, Станицы Луганской, Трёхизбенки, Катериновки, Донца, Валуйского, Лопаскино, Троицкого, Новотошковского.

Согласно оперативным данным группы «Информационное Сопротивление» (опубликованы 15 ноября), фиксируется активизация Стахановской группировки оккупантов в районе Светлодарской дуги, в районе Попасной, в районе «Бахмутской трассы» - практически по всему периметру линии соприкосновения с ВСУ. Также противник активизировался южнее и юго-восточнее Донецка (район Докучаевска, Старогнатовки). Сохраняется напряжение и на «старых» горячих участках - вся западная и северо-западная часть донецкого направления, в районе Горловки, на приморском направлении (участок, вплотную прилегающий к побережью, а также район Павлополя-Пищевика), в районе Новотошковки - Крымского - Сокольников.

На ряде участков оккупанты проводят мероприятия по усилению своих оборонительных позиций, в том числе, и во втором эшелоне (восточнее Докучаевска, в Новоазовском районе, в районе Брянки и др.). Прежде всего, это касается фланговых районов на «проблемных участках» - здесь оборудуются новые позиции, которые прикрываются минно-взрывными заграждениями».

Всё чаще летит по мирным домам

Оккупанты вечерами взяли за правило бить по мирным населённым пунктам. В течение последней недели досталось Марьинке, Зайцево, Бахмутке.

Так, 12 ноября, около 3:15, во время обстрела позиций подразделений ВСУ в районе посёлка Зайцево, под огонь крупнокалиберных пулемётов боевиков попали дома мирных жителей. В частности, вследствие попадания зажигательных боеприпасов, на улице Арсеньева, 37 сгорели хозяйственные помещения и имущество. На огороде сзади двора были найдены пули калибром 12,7 и 14,5 мм. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

13 ноября, в 19:30, начался миномётный обстрел Марьинки. Позже следственно-оперативная группа полиции обнаружила, что в доме по улице Карпова (Тельмана) повреждены все окна и фасад помещения. 66-летняя пенсионерка и её 37-летний сын, которые находились в доме в момент взрыва, к счастью, не пострадали. Хвостовик от мины правоохранители обнаружили в 20 см от здания.

В доме по улице Молодёжной, 29 часть мины 82-мм калибра нашли на крыше.

Кроме, того в полицию обратились хозяева дома по улице Октябрьской 50-б. Владельцы длительное время не проживают по указанному адресу. Недавно приехали осмотреть дом и обнаружили выбитые окна и повреждение фасада. По предварительным данным снаряд прилетел туда в начале ноября.

14 ноября около 20.00 российско-оккупационные войска вели огонь из реактивной и ствольной артиллерии 152-го калибра по защитникам Зайцево. Обстрел продолжался около двух часов, было выпущено примерно сто снарядов. Один из них попал в частное помещение местных жителей по улице Коляденко, 34.

В тот же день под обстрел попала насосная станция первого подъёма Южнодонбасского водопровода и жилые дома в населённом пункте Бахмутка, который, как и Жованка (подконтрольная ВСУ часть посёлка Зайцево), остался из-за обстрелов без электричества.

«Разрушен дом, улица и огороды усеяны воронками в человеческий рост, которые оставили после себя снаряды «Града». Жители разрушенного дома эту ночь провели у родственников. Председатель ВГА Зайцево Владимир Веселкин доложил, что людям уже нашли временное жильё в том же посёлке, пока будут ремонтировать дом», - сообщил губернатор Донетины Павел Жебривский об обстреле Бахмутки.

Все факты задокументированы и квалифицированы по ч.2 ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

«В районе Донецка (Спартак, Путиловка) «МГБ ДНР» фиксирует множественные случаи «выражения недовольства местными жителями» фактами обстрела из жилых кварталов подразделениями «1-го АК ДНР» позиций украинских войск. В докладной записке отмечается, что выражение недовольства местными жителями сопровождается «попытками воспрепятствования боевой деятельности» оккупантов, при этом «профилактические беседы» с гражданами не оказывают эффекта», - сообщает группа «Информационное Сопротивление».

Опасный прогноз

Не исключено, что в ближайшее время захватчики перейдут к активным наступательным действиям тактического масштаба на одном или нескольких участках, где наблюдается огневая активность российско-оккупационных войск.

«Для этого командование противника с начала сентября провело ряд подготовительных мероприятий - определённые части и подразделения прошли полный курс боевой подготовки, боевого слаживания, прежде всего с наступательной тематикой, произведено доукомплектование их личным составом и вооружением, также произведено накопление материально-технических ресурсов, произведена скрытая перегруппировка частей и подразделений на выбранные участки», - сообщает группа «Информационное Сопротивление».

Противник активизировал ведение разведки боевых порядков сил АТО с помощью беспилотников. Отмечается активизация деятельности диверсионно-разведывательных групп оккупантов в районе Славяносербска, Донецка и Широкино, а также усиление работы маневренных групп радиоэлектронной разведки ВС РФ. В районе населённых пунктов Шишково и Красный Лиман Луганской области зафиксирована работа двух замаскированных российских автоматизированных станций помех (АСП) Р-330Ж (Житель) (данный образец АСП принят на вооружение ВС РФ в 2008 году и в составе ВС Украины никогда не находился).

По данным Главного управления военной разведки Минобороны Украины, продолжаются поставки из РФ на временно оккупированные территории Украины горюче-смазочных материалов и автомобильной техники.

В течение недели оккупантам поступила «братская помощь» в виде двух железнодорожных эшелонов ГСМ, то есть, 14 цистерн, в целом - 841 тонна, и одной автомобильной колонны из 11 автомобилей связи, грузовиков «Урал» и медицинских автомобилей на базе «ГАЗ-66».

В общем, это «ж-ж-ж» - неспроста.

* Важные перемены в зоне АТО: отныне донецкое направление фронта разделено между двумя фланговыми секторами - луганским и мариупольским. А новым командующим сил Антитеррористической операции на Донбассе стал генерал-лейтенант Михаил Забродский - Герой Украины, участник российско-украинской войны с её первых дней, командовал 95-й аэромобильной бригадой. Именно он планировал задания подразделениям при блокировании Славянска и Краматорска. Под его руководством 95-й отдельной аэромобильной бригаде Высокомобильных десантных войск удалось в сжатые сроки, без потерь захватить и удерживать оперативно важный пункт - гору Карачун. В апреле 2014 года под руководством Забродского была отбита боевая техника 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, которую захватили боевики в Славянске.





Захарченко подставил «ихтамнетов»

Главарь «ДНР» Александр Захарченко наградил часами «за весомый личный вклад в становление и развитие» террористической группировки «ДНР» людей, чьи ФИО удивительным образом совпадают фамилиями, именами и отчествами главы Генштабам Вооружённых сил РФ и первого замначальника Главного разведуправления Генштаба РФ.

Как сообщает исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на пользователей соцсетей, заметивших публикацию «документа» о награждении на официальном сайте сепаратистов, заместителя главы Генштаба Вооружённых сил России зовут Сергей Юрьевич Истраков. Человека с такими же ФИО награждает своим «указом» Захарченко.

Главное управление разведки Минобороны Украины называет Сергея Истракова «лично ответственным за ведение боевых действий на территории Украины». Ведомство утверждает, что в 2014 году он, исполняя обязанности главкома Сухопутных войск РФ, «непосредственно отвечал за их готовность к выполнению задач на территории Украины».

Среди награждённых главарём «ДНР» - Владимир Степанович Алексеев. Именно так зовут первого замначальника ГРУ Генштаба РФ, против которого США ввели санкции в связи с «российским вмешательством» в выборы.

В «администрации» Захарченко поспешили заявить, что он не награждал часами представителей Вооружённых сил РФ. Мол, информация «сфабрикована украинскими пропагандистами».

Вскоре «указы» исчезли с сайта. А потом и сам сайт некоторое время не открывался под предлогом якобы атаки его «украинскими хакерами».

Андрей ПИТОНОВ.