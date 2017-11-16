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Юрий Бойко: Фракция ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА выступает против бюджета, предложенного правительством – в нем не учтены социальные потребности людей
Об этом лидер ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Юрий Бойко заявил в своем выступлении с трибуны Верховной Рады во время рассмотрения проекта Государственного бюджета на 2018 год в первом чтении.
Он подчеркнул, что фракция ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА выступает против законопроекта, предложенного правительством, так как считает его несправедливым. «В условиях, когда 60% населения страны находятся за чертой бедности, в проекте бюджета резко растут расходы на силовые структуры. Идет увеличение финансирования в разы центральных органов власти, таких как Кабинет министров, Администрация президента, Верховная Рада, и силовых структур – прокуратуры, СБУ, милиции, пограничников, всех, за исключением социальных потребностей населения страны», - отметил политик.
«Увеличение финансирования социальных потребностей граждан Украины на 4% с учетом даже официального уровня инфляции 7%, который закладывается правительством, – это фактически уменьшение финансирования всех социальных программ, которые важны для людей», - подчеркнул Юрий Бойко.
Парламентарий акцентировал, что фракция ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА будет отстаивать свой вариант бюджета, который был предложен Бюджетному комитету. «Мы будем настаивать на уменьшении коммунальных тарифов в два раза, и соответствующим образом сохранении 28 млрд грн субсидий, на учете дополнительных доходов бюджета за счет реальной инфляции, которая будет на уровне текущего года – 14%, а также на уменьшении финансирования силовых структур», - отметил лидер оппозиционеров.
«Мы считаем, что это будет справедливо для людей. Это будет бюджет для людей, а не для чиновников, что предлагается сегодня», - резюмировал Юрий Бойко.
Источник: http://opposition.org.ua
Теги: Украина, Донбасс, Оппозиционный блок
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