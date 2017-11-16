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Кабмин выделил деньги на поддержку четырех городов Донбасса
16.11.2017 07:04
Кабинет министров распорядился выделить 17 млн и распределить их между четырьмя городами Донецкой области.
Субвенции получат Дружковка, Покровск, Северодонецк и Мариуполь.
Деньги направят на поддержку территорий, которые пострадали в результате боевых действий. Местный бюджет Дружковки пополнится на 140 тысяч, а Северодонецка - на 280 тысяч гривень. Больше всего получит Мариуполь - 15 млн и Покровск - на 1,58 млн грн.
Гройсман зачитал решение по субвенциям без обсуждения.
Ранее Георгий Тука сообщал о трудностях, которые стали на пути к субвенциям. Чтобы получить финансирование, необходимо составить проект, реализация которого будет возможна в течение года, а также готовность местного бюджета добавить половину финансов.
Автор статьи: Алина Шкода
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Донецкая область, Дружковка, Мариуполь, Северодонецк, Кабмин, Покровск (Красноармейск)
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