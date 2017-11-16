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Как переселенцам добиться своих пенсий
1 октября вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий», который дал старт Пенсионной реформе. Правительство обещало, что перечисленными и осовремененными будут все ранее назначенные пенсии по единым правилам расчёта, независимо от того, в каком году была назначена пенсия по материалам пенсионных дел. Но юристам поступает много обращений от переселенцев, которым не был осуществлён перерасчёт пенсии или начисленные суммы не соответствуют заявленным.
Что делать в таких случаях, разъяснили в Общественной организации «Донбасс-SOS».
Так, прежде всего, необходимо обратиться в управление Пенсионного фонда, где вы состоите на учёте с письменным заявлением (в двух экземплярах, на второй копии в обязательном порядке вам должны проставить входящий номер), в котором указать следующее:
«Я, (ваше фамилия, имя, отчество) являюсь получателем пенсии по возрасту / по инвалидности / в связи с потерей кормильца / за выслугу лет. В соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» предусматривается осуществление перерасчёта, индексация пенсий всех получателей с 01.10.2017 года. По состоянию на момент обращения перерасчёт, индексация пенсия мне не осуществлена, чем нарушается моё право на социальную защиту. На основании вышеизложенного прошу:
- предоставить разъяснения об основаниях неосуществления перерасчёта, индексации пенсии в указанный период;
- осуществить перерасчёт, индексацию пенсии;
- предоставить расчёт пенсии после перерасчёта, индексации пенсии».
Также параллельно, до получения ответа от уполномоченного органа, юристы рекомендуют обратиться с жалобой на:
- «горячую» правительственную линию 1545;
- а также на «горячую» линию Пенсионного фонда Украины 0 800 503 753 для получения дополнительных разъяснений.
Представители «Донбасс SOS» отмечают, что процедуры, применяемые органами государственной власти к пенсионерам-ВПЛ (проверки, идентификация, приостановление выплаты пенсии, возобновление выплаты пенсии через полгода и отсутствие механизма выплаты пенсий пенсионерам на неподконтрольной государственной власти территории - НТ), приводят к тому, что пенсионеры-ВПЛ и пенсионеры с НТ при первом удобном случае регистрируют своё постоянное место проживания в населённых пунктах на подконтрольной правительству территории. После чего они обращаются в подразделение Пенсионного фонда Украины. И нередко получают отказ.
«Мы просим всех, кто оказался в такой ситуации, идти в суд. Как показывает наш опыт представления интересов в судах пенсионеров-ВПЛ, которые попали в аналогичные ситуации, восстановить выплату пенсии - реально», - уверяют в «Донбасс SOS».
Если вы пенсионер-ВПЛ или пенсионер с НТ, который поменял или планирует поменять место зарегистрированного проживания, то прислушайтесь к рекомендациям представителей «Донбасс SOS» по подготовке к судебному разбирательству:
- После того, как вы поменяли зарегистрированное место проживания с неподконтрольной на подконтрольную территорию, подайте заявление в подразделение Пенсионного фонда Украины по вашему месту проживания о переводе выплаты пенсии с копией вашего паспорта, в котором указан новый адрес. Заявление подавайте в двух экземплярах: один для подразделения Пенсионного фонда Украины, на втором (который останется у вас) - отметка о дате и номере входящего вашего заявления.
- Если у вас была справка о взятии вас на учёт как внутренне перемещённого лица, и такая справка не была отменена, то вам необходимо принять решение для себя - или вы отказываетесь от статуса ВПЛ (и тогда ваши шансы выиграть суд возрастают, но вы теряете статус ВПЛ и возможность получать адресную помощь), или же не отказываетесь от статуса. Юристы «Донбасс SOS» пока не представляли интересы в суде пенсионеров, которые не оказались от статуса, но сменили место проживания, поэтому общественники не могут сориентировать, каким будет решение суда в такой ситуации. Для отказа от статуса внутренне перемещённого лица необходимо подать заявление в то управление соцзащиты населения, где вы ранее были на учёте, и потребовать от них решение.
- Получив на руки решение УСЗН об отказе от статуса ВПЛ, следует передать его в подразделение Пенсионного фонда Украины.
- Через две недели после подачи заявления и передачи решения об отказе от статуса ВПЛ, если от подразделения Пенсионного фонда нет никаких запросов, писем или тому подобного, стоит им напомнить о себе и написать запрос с вопросом о предоставлении информации о рассмотрении вашего заявления о переводе пенсии.
- Если по результатам запроса вы получаете любой ответ, кроме как о назначении вам пенсии, то следующий шаг - это суд.
- Для освобождения от уплаты судебного сбора стоит обратиться в подразделение налоговой службы с запросом о получении извлечения из базы плательщиков налога - физических лиц. Извлечение выдаётся бесплатно, но срок может составлять до 10 рабочих дней.
Пример искового заявления для обжалования действий сотрудников подразделений ПФУ, которые отказали в выплате пенсии пенсионерам, сменившим своё место проживания с НТ на подконтрольную территорию, можно увидеть по ссылке http://www.donbasssos.org/01112017-2/.
В «Донбасс SOS» отмечают, что каждая ситуация индивидуальна, но пример приведённого на сайте организации искового заявления можно видоизменять в соответствии с ситуацией.
Если у вас возникнет необходимость, всегда можно посоветоваться с представителями «Донбасс SOS»:
- горячая линия - 0 800 309 110
- юридическая онлайн-приёмная - http://donbasssos.org/online/
Ольга НИКОЛАЕВА.
Теги: Украина, Донбасс, пенсия, переселенцы, Донбасс SOS
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