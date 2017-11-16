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На Донбассе опять "горячо": стрельба не смолкает
За прошедшие сутки, 15 ноября, боевики 16 раз нарушили перемирие - ни один боец ВСУ не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УП.
"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Несмотря на уменьшение количества и интенсивности вражеских обстрелов, полного соблюдения режима прекращения огня вдоль линии разграничения сторон не имеет. Оккупанты продолжают обстреливать укрепления сил АТО, время от времени используя минометы", - говорится в заявлении.
На Луганском направлении около полуночи российско-террористические войска обстреляли из минометов калибра 120-мм защитников Майского.
По одной вооруженной провокации вчера вечером было зафиксировано неподалеку Александровки, Троицкого и Светлодарска - противник применял стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.
На Донецком направлении российские наемники били по нашим опорным пунктам с пехотного вооружения.
Под обстрелами из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оказались защитники Песков и Талаковки, из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов - подступы к Авдеевке и шахте Бутовка.
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины 11 раз открывали ответный огонь.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, стрельба, АТО
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