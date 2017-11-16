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Обмен пленными: Украина отказалась идти на шантаж боевиков
Украинская сторона в Минске не пойдет на шантаж по поводу включения в обмен пленными лиц, подозреваемых в убийстве героев Небесной Сотни. Об этом на своей странице в Facebook написала член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко, передает УП.
"Мы не пойдем на шантаж и не можем отпустить на волю тех, кто никак не подпадает под действие Минских соглашений, например, "беркутовцев", которых подозревают в убийстве героев Небесной Сотни", - подчеркнула она.
"В гуманитарной подгруппе я призвала немедленно разблокировать освобождение заложников, ведь уже 14 долгих месяцев нет ни одного освобожденного", - также отметила Геращенко.
Как известно, украинская сторона в ТКГ настаивает на предоставлении полного доступа СММ ОБСЕ в ОРДЛО.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, шантаж, боевики, пленные
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