Оккупанты на Донбассе продолжают тактические перемещения сил и средств

16.11.2017 13:00

По данным группы "Информационное сопротивление", российские оккупанты на Донбассе в тактических целях продолжают перемещения сил и средств

В частности:

- между Долгим и Степовым фиксировалось очередное перемещение бронетехники противника – 5 БМП-12, 1 БРДМ-2 и 2 МТ-ЛБ. Техника передвигалась от перекрёстка у Степового на северо-восток;

- по трассе Т0508 оккупанты перебросили не менее 5-и танков типа Т-72 разных модификаций (все трейлерами), перемещали «россыпью» на участке между Обильным и Старобешево с севера на юг;

- севернее Благодатного наблюдалась перемещаемая на северное направление Уралами 6-и орудийная батарея 122-мм пушек-гаубиц Д-3030А. Через некоторое время в том же направлении проследовала ещё пара таких орудий и 2 МТ-ЛБ;

- в район высоты 247.2 со стороны Каштанового оккупанты двумя грузовиками перебросили ЗУ-23-2 и 120-мм миномёт, позже в этом же направлении – МТ-ЛБ.

ИС